Цифрового двойника создадут для энергосетей Нур-Султана и ряда других городов Казахстана

Мюнхен. 17 февраля. Kazakhstan Today - В рамках Мюнхенской конференции по безопасности правительство Казахстана подписало с компанией "Сименс" Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и президент "Сименс" в России и Центральной Азии Александр Либеров, передает Kazakhstan Today.

Правительство Казахстана и "Сименс" договорились развивать совместные проекты в цифровизации и автоматизации промышленного сектора, в интеллектуальной передаче и распределении электроэнергии и устойчивом производстве энергии.

В области интеллектуальной передачи и распределения электроэнергии будет разработана "дорожная карта" развития энергетики в Казахстане с применением передовых технологий и оборудования, включая подход с использованием цифровых интеллектуальных энергосетей, современные решения для передачи электроэнергии (например, с помощью постоянного тока высокого напряжения). Также предлагается создание цифрового двойника для энергосетей Нур-Султана и ряда других крупных городов Казахстана, что в последующем поможет избежать отключений электроэнергии и повысить надежность электроснабжения в городе", - сообщили в компании "Сименс".

Также отмечается, что документ предполагает технологическое сотрудничество по цифровизации ключевых отраслей промышленности и наращивании локального опыта в сфере технологий для цифрового производства, включая такие новые методы как аддитивное производство. В документе определен механизм участия сторон в пилотных проектах "Цифровое производство" с формированием рабочих групп, куда войдут специалисты "Сименс", университеты и стартапы. Предполагается также создание лабораторий для университетов по технологиям автоматизации на базе оборудования "Сименс".

В энергетике предлагается рассмотреть переход от традиционных паросиловых установок, работающих на газовом топливе, к комбинированному циклу для увеличения производительности и экономии топлива. Предполагается обсуждение новых проектов газовых электростанций, ветроэнергетики, стратегического партнерства по газотурбинным и компрессорным установкам.

Мы придаем большое значение развитию бизнеса в Казахстане, где компания работает по всем традиционным направлениям своей деятельности. Надеемся, что сотрудничество в обозначенных областях будет успешным и окажет положительное влияние на экономику страны. Большое внимание в Меморандуме уделяется развитию локальных компетенций, включая обучение специалистов работе с современными технологиями компании, что в свою очередь является залогом применения инновационных решений в промышленности и на производствах Казахстана", - прокомментировал Александр Либеров.

Напомним, в 2019 году произошло две крупные аварии на энергосетях с последующим отключением энергии в Алматы и Нур-Султане.

В Алматы 15 июля произошло техническое нарушение на источнике ТЭЦ-2 АО "АлЭС" , что привело к сбоям в энергоснабжении значительной части города. Отключение света длилось более двух часов. В мегаполисе не работали светофоры и метрополитен. 450 сотрудников дорожной полиции обеспечивали контроль и регулирование дорожного движения.

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