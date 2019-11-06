Система Orphus

Удостоверение личности стало доступно в электронном виде через приложение eGov mobile

05.11.2019, 17:49 10477
Удостоверение личности стало доступно в электронном виде через приложение eGov mobile
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане удостоверения личности стали действительны в электронном виде через приложение eGov mobile, передает Kazakhstan Today.
 

Если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредствам QR-кода. Теперь при оформлении документов, к примеру, у нотариуса, вам необходимо показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего вам будет предложена функция - открыть доступ с помощью QR - кода. Нотариус, таким образом, с легкостью убедится в том, что ваш документ является подлинным", - сообщается на странице АО "Национальные информационные технологии" в Facebook.

 
В ведомстве отметили, что удостоверения личности свое и членов семьи в электронном виде уже доступны всем авторизованным пользователям мобильного приложения.
 
Помимо этого, eGov mobile позволит без ЭЦП получить необходимые справки и в положенный срок сдать документы на работу, налоговую и даже в посольство.
 
Для авторизации и подписи при получении услуги можно воспользоваться Face ID или Touch ID (подпись вашим отпечатком) при наличии возможности вашего телефона.
 
Приложение eGov mobile доступно в Play Market (Android) и App Store (iPhone). 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане появилась возможность подписания документов онлайн.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая