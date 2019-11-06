Удостоверение личности стало доступно в электронном виде через приложение eGov mobile

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане удостоверения личности стали действительны в электронном виде через приложение eGov mobile, передает Kazakhstan Today.

Если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредствам QR-кода. Теперь при оформлении документов, к примеру, у нотариуса, вам необходимо показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего вам будет предложена функция - открыть доступ с помощью QR - кода. Нотариус, таким образом, с легкостью убедится в том, что ваш документ является подлинным", - сообщается на странице АО "Национальные информационные технологии" в Facebook .

В ведомстве отметили, что удостоверения личности свое и членов семьи в электронном виде уже доступны всем авторизованным пользователям мобильного приложения.

Помимо этого, eGov mobile позволит без ЭЦП получить необходимые справки и в положенный срок сдать документы на работу, налоговую и даже в посольство.

Для авторизации и подписи при получении услуги можно воспользоваться Face ID или Touch ID (подпись вашим отпечатком) при наличии возможности вашего телефона.

Приложение eGov mobile доступно в Play Market (Android) и App Store (iPhone).

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