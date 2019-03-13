Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен в Казахстане

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Компания LG Electronics (LG) представила в Казахстане эксклюзивную коллекцию техники LG SIGNATURE, где воплощены все достижения дизайна и технологий для идеального дома и лучшей жизни, передает Kazakhstan Today.

Как заявили в компании, главный принцип LG SIGNATURE - сохранить суть каждого продукта и донести ее от идеи до превосходного воплощения. С помощью простых линий создан идеально лаконичный дизайн, подчеркивающий главные ценности самого продукта - эксклюзивность и удобство.

Лидирующие технологии по сохранению свежести воплощены в холодильнике LG SIGNATURE InstaView™ Door-in-Door®. Созданный из материалов премиум-класса, он станет прекрасным дополнением любого интерьера.

Еще одна гордость бренда - стиральная машина с двойной загрузкой - LG SIGNATURE категории TWINWash™, в которой объединены передовые технологии LG, элегантность и дизайн вне времени.

Невероятно стильный климатический комплекс LG SIGNATURE призван создать здоровый микроклимат в доме для максимально комфортной жизни.

И, пожалуй, самый титулованный - телевизор LG SIGNATURE OLED TV серии W. Выполненный в дизайн-формате "Изображение на стене", он потрясает воображение живописной реальностью, отображая истинные цвета с более мощным интеллектуальным процессором Alpha9.

Продукты LG SIGNATURE воплощают высокий уровень технологических достижений LG в стремлении преобразить повседневную жизнь.

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