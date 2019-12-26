Увидеть главные спортивные события, не выходя из дома с телевизорами и саундбарами LG Electronics

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Широкий экран, высокая детализация и мощный звук, словно Вы в гуще событий, передает Kazakhstan Today.

2020 год богат на главные мировые спортивные события. А значит, пришло время подумать над покупкой нового телевизора для просмотра спортивных трансляций. Телевизоры LG Electronics (LG) помогут создать ощущение полного присутствия на соревнованиях.

Новейшие модели NanoCell-телевизоров обладают функцией полного затемнения, а значит различные части экрана лучше реагируют на темные участки картинки. Это помогает продемонстрировать каждую эмоцию любимых игроков, оживляя все зрелище под яркими софитами стадиона.

OLED-телевизоры - это вершина телевизионных технологий, которая выделяет их среди конкурентов как, пожалуй, лучший телевизор для просмотра спортивных трансляций. Изображение в этих телевизорах создаётся работой более восьми миллионов пикселей, которые светятся независимо друг от друга, что означает получение более точной и яркой палитры цветов и глубокого черного. Цвета и контраст будут на высоте вне зависимости от того, какой вид спорта вы предпочтёте увидеть.

Экран большого размера позволяет глубже погрузиться в атмосферу матча, так как телевизор сможет отображать мелкие детали с высокой четкостью, которую может пропустить экран меньшего размера. Добавьте особой атмосферы в просмотр матча с помощью саундбара SL10Y, который обеспечивает дополнительную мощность звука, проецируя звуки происходящего на экране прямо в комнату.

Саундбары максимально эффективно покрывают пространство, используя инновационные аудиотехнологии, которые усиливают шум от просмотра прямого эфира и придают ему дополнительную глубину. Например, технология Dolby Atmos проецирует звук вокруг Вас, чтобы он звучал как в реальной жизни. Эта технология способна перенести вас на трибуну стадиона, чтобы услышать ликование фанатов, когда команда берет инициативу, или уловить звук каждого удара, который игроки наносят по мячу.

Просмотр динамичных видов спорта, таких как "Формула-1", может быть затруднен тем фактом, что, когда действие на экране ускоряется, картинка может выглядеть размытой. Это связано с тем, что физиология нашего зрения заставляет объекты, движущиеся быстро, казаться размытыми. Телевизоры LG показывают изображение покадрово и чем выше частота смены кадров, тем более плавную картинку вы видите на экране и наоборот. Сегодня, благодаря встроенным процессорам, телевизоры достигают частоты обновления кадров в 120 Гц, что способствует уменьшению размытия картинки. Благодаря широкому углу обзора, Вы не пропустите ни одного момента из происходящего на экране, даже если находитесь в переполненной гостиной.

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