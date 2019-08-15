Костанай. 14 августа. Kazakhstan Today - В 53 сельских населенных пунктах Костанайской области проложат оптику для высокоскоростного Интернета, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Ведется республиканский ГЧП-проект, называется он "ВОЛС-СНП": в 53 сельских населенных пункта будет подведено оптоволокно. Это высокоскоростной Интернет в 1000 Мбит/с. В этом году 40 населенных пунктов, в следующем - еще 13", - сообщил, выступая на сессии областного маслихата, руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Костанайской области Еркебулан Абдукаримов.

Он также отметил, что подводить высокоскоростной Интернет будут к школам, далее за подключением местным жителям нужно будет обращаться к местным представителям "Казахтелекома" или "Транстелекома".

Тема доступности Интернета для сельчан прозвучала на сессии областного маслихата, где были заслушаны достижения области в сфере цифровизации госуслуг. К ним причисляются открытие фронт-офиса "Открытый акимат" на базе акимата Костаная, центра оперативного реагирования Ikomek, автоматизация услуги по приему детей в школы и детсады, безбумажный оборот в медучреждениях. В разработке находится геопортал, через который можно будет получать услуги, связанные с землей.

"В рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" в области ведется работа по созданию регионального геоинформационного портала. Это современный многофункциональный вебпортал с наиболее полезной и актуальной картографической информацией о регионе, обеспечивающий автоматизацию и цифровизацию госуслуг в сфере земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, повышения эффективности работы земельной инспекции и других служб, сбора на едином ресурсе пространственной информации, проведения мониторинга и контроля использования земель в регионе. Посредством геопортала будут оказываться онлайн-сервисы, через которые население и предприниматели могут получить разрешения на подключение ко всем инженерным сетям, получить всю информацию об использовании земель: свободных и перспективных участках, земельных торгах... Кроме того, геопортал позволит автоматизировать 6 госуслуг", - проинформировал Абдукаримов.

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