В акимате Алматы рассказали о проекте по оценке активности передвижения по городу

Алматы. 15 декабря. Kazakhstan Today - Благодаря совместной инициативе и поддержке локального офиса Международной финансовой корпорации (IFC), в период пандемии акимат Алматы запустил проект по оценке активности передвижения по городу через GPS-агрегаторы данных, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель городского управления цифровизации Баян Конирбаев, в этом совместном проекте с Международной финансовой корпорацией проводилась оценка, какой была ситуация в городе по активности граждан до пандемии, как ситуация проявится во время пандемии и после окончания этого периода. Работа над проектом началась в мае и длилась шесть месяцев.

Также он подчеркнул, что результаты проекта помогают осознавать более понятные распределения всей активности города, на основании которых можно принять конкретные решения по развитию транспортной стратегии, велостратегии, а также коммерческих направлений. "Мы говорим о том, что до пандемии у нас перемещение было, во время пика заболевания было падение перемещения, после этого, у нас идёт восстановление экономики. Нам очень важно понять развитие всех этих процессов, чтобы на основании этого мы могли отталкиваться не на интуитивном восприятии, и на опыте, а на конкретных цифрах, создавать дальнейшее развитие города", - озвучил Конирбаев.

Среди крупных проектов, которые рассматривались - велоинфраструктура и пешеходизация города, определение торговых объектов, общественные пространства и парки, транспортно-пересадочные узлы. При этом использовались 11 источников данных, 11 уникальных метрик, это показательные индикаторы, которые в дальнейшем способствовали правильному прикладному развитию проекта: значимость места, спад/рост активности, индекс центральности кластера, доступность/дефицит функций, связность улично-дорожной сети, интегральный индекс комфорта велодвижения, типология транспортных хабов, выявление потенциальных точек роста для новых бизнесов.

Самое главное, когда мы создаем новое направление - мы должны понимать, что город в Стратегии развития "Алматы-2050", должен быть городом, основанным на данных через призму цифровизации. То есть, самое главное - выстраивание прикладных, обоснованных проектов", - разъяснил Баян Конирбаев.

Как отмечают в управлении, имеются готовые прикладные решения для разработки велостратегии города. Дополнительно, создан публичный интерфейс с возможностью загрузки набора открытых данных для дальнейшего анализа. Данные решения разработаны и помещены на портале digital-almaty.kz с открытым доступом для населения.

Результаты проекта доступны IT-сообществу и продвинутым специалистам, благодаря которым, они могут увеличивать свою компетенцию и создавать новые разработки, которые в дальнейшем можно также использовать городу и бизнесу в долгосрочной перспективе.

Фокус идет на то, чтобы мы правильно разрабатывали пешеходную стратегию, транспортную стратегию, и самое главное, разработка планов развития и кризисных мероприятий для коммерческих и общественных пространств. Как подчеркивает аким Бакытжан Сагинтаев, комфортные условия окружающей среды для наших жителей являются одними из самых основополагающих направлений для администрации города", - подчеркнул Конирбаев.

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