Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы разрабатывают Интеллектуальную транспортную систему. Об этом накануне в ходе заседания правительства сообщил аким города Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Байбек, по поручению главы государства в Алматы проводится системная работа по цифровизации, разработаны концепция и детальная дорожная карта Smart Almaty. Уже сегодня 40% потребителей электронной коммерции и 54% всех безналичных расчетов Казахстана приходится на Алматы. Количество государственных услуг, оказанных в городе в электронном формате, возросло в 8 раз, составив 1,4 млн в 2017 году, сообщили в пресс-службе акима города.

"При выборе IT-решений мы в первую очередь руководствуемся критериями социально-экономической эффективности или экономической отдачи. Уже ряд внедренных проектов серьезно снизил уровень теневой экономики и позволил обеспечить рыночное функционирование транспортной системы. По системе ОНАЙ достигнуто 350 млн транзакций на 20 млрд тенге. Системой A-Parking охвачено 10% парковочных мест центра города, что обеспечило рост налоговых поступлений в пять раз - с 38 млн до 190 млн тенге. Сейчас мы также разрабатываем Интеллектуальную транспортную систему с оптимизацией маршрутов и управлением дорожным движением", - сказал Байбек.

Также, по его словам, в целях обеспечения прозрачности на портале almatygenplan.kz в открытом доступе размещены схемы красных линий, мощности тепловых и электрических систем, водоснабжения и так далее. В 2 раза сокращено время на разработку инженерных проектов, исключен необоснованный отказ в выдаче техусловий. На 2018 год запланирован запуск 3D-карты города, завершение цифровой паспортизации инфраструктуры.

Кроме того, для обеспечения прозрачности деятельности и оперативности обратной связи с жителями в пилотном режиме запущен "Электронный КСК". В следующем году запланировано внедрение систем по учету потерь на тепловых и водных сетях, а также мобильных платежей за комуслуги. Разрабатывается система мониторинга селеопасных объектов, рассказали в акимате.

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