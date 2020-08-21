В Алматинской и Акмолинской областях построят ветровые электростанции

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане началась реализация двух новых проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает Kazakhstan Today.

Речь идет о строительстве компаниями электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго" ветровых электрических станций (ВЭС) в Алматинской и Акмолинской областях.

Проект "Строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт" реализуется в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Станция будет состоять из 24 ветроэнергетических установок (ВЭУ) суммарной мощностью 60 МВт, подстанции и линий электропередач. На производственной площадке объекта начаты строительно-монтажные работы. Проект ведет ТОО "Энергия Семиречья" - компания в структуре АО "Самрук-Энерго".

В период строительства ВЭС предполагается создание 300 рабочих мест, а также 14 постоянных рабочих мест после запуска станции. Ожидается, что ВЭС будет вырабатывать 225 750 тыс. кВт-ч электроэнергии в год. По словам специалистов компании, ВЭУ могут использоваться в условиях холодного континентального климата, сейсмической активности 10 баллов и класса ветра - II. Ветротурбины имеют технические и экологические характеристики, соответствующие международным стандартам IEC 61400-series "Ветровые турбогенераторные системы", - сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".

Вторая ветровая электростанция расположена в районе города Ерейментау в Акмолинской области . В соответствии ветропотенциалом местности на площадке станции планируется установить 11 ВЭУ единичной мощностью 4,8 МВт и суммарной установленной мощностью 50 МВт производства германской фирмы "ENO Energy GmbH". Проект реализуется ТОО "Ereymentau Wind Power" - компанией холдинга "Самрук-Энерго", специализирующейся на производстве электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Проект позволит на период строительства задействовать 100 человек с привлечением местных жителей. В период эксплуатации станцию будут обслуживать 16 человек.

Электроэнергия, которая будет вырабатываться на новых ВЭС в Алматинской и Акмолинской областях будет поступать в Национальную электрическую сеть Казахстана. По оценке экспертов, Казахстан обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников и, как отмечалось, переход к "зеленой" энергетике, внедрение "зеленых" технологий - это растущий вектор глобальной экономики. К примеру, в Алматинской области, по оценке специалистов "Самрук-Энерго", основными источниками электроэнергии являются алматинские ТЭЦ, Капшагайская и Алматинский Каскады ГЭС, Иссыкская ГЭС, Мойнакская ГЭС, Каратальская ГЭС. Из-за недостатка собственных генерирующих мощностей потребность области в электроэнергии закрывается собственными энергоисточниками только на 50%. Запуск очередного объекта ВИЭ в регионе с высоким потенциалом ветроэнергетических ресурсов позволит частично восполнить данный пробел электроэнергии при минимальном воздействии на окружающую среду", - подчеркивается в сообщении.

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