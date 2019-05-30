В Алматы наградили юных разработчиков приложений

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы компания Samsung Electronics наградила лучших начинающих программистов, передает корреспондент агентства.

Лучших программистов выявляли из числа студентов Школы программирования Coding Lab. На конкурс были представлены 14 проектов в трех категориях: социальные приложения, игры и программирование.

Победу одержали: Ерик Серикпай с социальным приложением Komek, которое позволяет находить людей в трудной жизненной ситуации и помогать им. Дмитрий Павлов разработал новую игру Dig & Run. Денис Мотин - разработчик русско-тагальского языка, а Алишер Серикали победил с приложением для ЕНТ по истории Казахстана. Они получили Гран-при - смартфоны Galaxy A50.

Как рассказал разработчик помощника для ЕНТ Алишер Серикали, на идею создания приложения его натолкнул собственный опыт.

"Уже одно приложение под названием ЕntGlobus, оно тоже специализируется в этой области по поискам вопросов и ответов. Я вдохновился созданием бесплатного аналога. Мы писали пробное ЕНТ в школе, и чтобы набирать большие баллы по истории Казахстана, которую не особо хорошо знаю, я решил записать такую программу для себя и для других", - рассказал победитель конкурса.

Он выразил уверенность, что данное приложение поможет выпускникам в подготовке к экзамену.

"О программе Coding Lab мне сказала мама, она увидела объявление и предложила попробовать себя, поучиться чему-то новому. Тут все разных возрастов, поэтому главную роль в процессе обучения играет мотивация и желание. Вначале я абсолютно ничего не знал, но всему научился. В будущем, скорее всего, я буду заниматься разработкой приложении для Android", - рассказал он.

Как отметили представители жюри, конкурсантов оценивали по нескольким критериям.

"Основные критерии оценки - это техническая часть, идея и потенциал продвижения данного проекта, будущее "софта", который они придумали под мобильное приложение или студию. В каждом проекте учитывалась идея, техническая часть, проработка интерфейса. С учетом этого была выявлена средняя оценка", - рассказал член жюри, арт-директор по стратегическому планированию Ильяс Жантуреев.

Он также отметил важность проведения таких конкурсов.

"Сейчас контента стало много, и студентам, школьникам тяжело изучить полностью этот большой объем. Потому что доступно очень много видео-контента, доступна большая литература и тяжело сфокусироваться на определённом. Но благодаря бренду Samsung и школе Coding Lab детей направляют, ведь главное, начать с основы. В конечном итоге ребятам нужно еще познать не только программирование, но и научиться продавать, презентовать свои проекты. Сейчас они научились только программировать, а когда сама идея будет четко выражена, им будет легче создавать продукт и его дорабатывать. Плюс к этому им нужно понять бизнес-часть, научиться продавать продукт инвесторам. У нас только-только развиваются эти моменты, но из всех стартапов 90% не развиваются, потому что не хватает инвестиций и знаний", - подчеркнул Ильяс Жантуреев.

Стоит отметить, что Coding Lab в этом году перейдет на платформу видеотренингов.

Coding Lab предоставляет возможность бесплатному обучению таким навыкам, как программирование на языке Java, создание приложений для платформы Android, введение в объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных языка Java, основы разработки серверной части в мобильных приложениях, основы компьютерной графики и дизайна.

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