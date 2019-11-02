В Алматы объявлены победители конкурса "Huawei ИКТ Казахстан 2019-2020"

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - 31 октября 2019 года в КазНУ имени аль-Фараби в городе Алматы состоялась церемония награждения по итогам второго, заключительного этапа конкурса "Huawei ИКТ Казахстан 2019-2020", где были объявлены 3 победителя конкурса, которые будут приглашены для участия в международном состязании на знание ИКТ "Huawei ICT 2019-2020" в городе Шэньчжэне, Китай, передает Kazakhstan Today.

В праздничной церемонии награждения победителей приняли участие представители вузов, ученые и эксперты, а также 10 студентов с лучшими результатами по итогам конкурса.

"Перед нами надежда казахстанской инфокоммуникационной индустрии, и мы верим, что победители национального этапа достойно представят Казахстан на международном финале конкурса среди 50 стран мира в Китае. Одним из важных направлений деятельности для Huawei как для ведущего представителя ИТ-индустрии является стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности в области ИКТ, и мы продолжим создавать условия и прилагать усилия для стимулирования и мотивации молодежи, которая видит будущее в этой отрасли", - сказал генеральный директор ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" Чжан Цинго.

В конкурсе, стартовавшем 23 сентября, приняли участие студенты 5 столичных и алматинских вузов: КазНУ, АУЭС, СДУ, КБТУ и ЕНУ. В этом году общее количество участников превысило отметку в 1000 человек. По результатам первого отборочного тура было выявлено 70 студентов с лучшими показателями, среди которых в ходе финального этапа состязания были определены 10 студентов с наивысшими результатами.

Сфера информационных технологий в Казахстане является самой востребованной. И конкурс на эту специальность огромный, поэтому поступают самые отборные и лучшие студенты. Соответственно Huawei дает возможность, на республиканской арене встретиться и испытать свои возможности. Узнать какие современные направления в будущем будут востребованы. И помогает профессионально ориентироваться молодым специалистам", - сообщил заведующий кафедры "Физики твердого тела и линейной физики" КазНУ имени аль-Фараби Маргулан Ибраимов.

Во время торжественной церемонии награждения представители Huawei объявили троих победителей, которые смогут отправиться в Китай в апреле 2020 года на международный финал в Шеньчжене. Обладателем 1-го места стал студент Евразийского национального университета Акниет Нуржаубаев, 2-е место занял также студент ЕНУ Берик Абдрахман, на третьем месте оказались сразу 2 студента: Айдана Байзаханова, представляющая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также Алишер Ануарбек, студент ЕНУ.

Когда проводился этот конкурс впервые, я проиграл. Не занял ни первое место и вообще не вошел в топ-10. И я поставил перед собой цель в следующем году завоевать первое место. Я это сделал. У меня есть своя команда из 5 человек. Первый тур онлайн-тест, в нем участвовали студенты со всего Казахстана. На второй тур прошли 70 студентов из разных университетов. Второй тур был очень сложный. Мы готовились всей командой. Каждую тему разбирали отдельно. Экзамен сдавали в тест-центрах индивидуально. На прохождение экзамена давалось полтора часа. Вопросы были по темам Routing and Switching. Это маршрутизация, коммутация, безопасность. Из 5 участников моей команды трое вошли в топ-10 всего конкурса. Я занял первое место, а другой студент занял 3-е место. Эта академия дает большие возможности. Нам, студентам в Казахстане, не хватает знаний. Поэтому такие компании нас поддерживают и указывают нам путь", - прокомментировал победитель конкурса Акниет Нуржаубаев.

В заключении мероприятия победители конкурса были награждены сертификатами и ценными призами от компании Huawei.

Напомним, впервые конкурс стартовал в 2015 году и проводился исключительно в Китае. В дебютный год количество участников составляло 7550 студентов. В последствии география конкурса расширилась. Во всем мире компания Huawei реализует проекты, ключевой целью которых является развитие и мотивация талантливых молодых специалистов и начинающих ученых.

В Казахстане активно функционируют несколько инициатив, одной из которых является авторизованная академия информационных и сетевых технологий Huawei на базе ряда ведущих университетов. Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) стал площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций. Лаборатория академий оснащена новейшими технологиями обучения. В качестве инструкторов Академий HAINA выступают опытные преподаватели университетов. Студентам, окончившим программу HАINA, предоставляется возможность пройти сертификацию Huawei для построения последующей карьеры в ИT-отрасли.

В 2018 году Huawei впервые в Казахстане запустила глобальную программу Seeds for the Future ("Ростки Будущего"), которая призвана поддержать талантливых молодых специалистов и познакомить их с передовыми технологиями в области ИКТ. Данный проект предоставил еще более широкую платформу для студентов университетов, чтобы помочь им повысить свои профессиональные навыки, расширить международное видение, вдохновив их на исследования и создание движущей силы будущего интеллектуального общества. По итогам программы за годы ее работы 20 студентов казахстанских вузов прошли обучение передовым ИКТ-технологиям в Китае.

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