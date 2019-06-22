В Алматы пройдет II Международный научный форум "Ядерная наука и технологии"

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В Алматы с 24 по 27 июня на базе Института ядерной физики состоится II Международный научный форум "Ядерная наука и технологии", основным организатором которого является Институт ядерной физики Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

В работе форума примут участие более 200 ученых из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Индия, Италия, Китай, Монголия, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чехия, Япония.

"В рамках форума будут проведены традиционная 12-я Международная конференция "Ядерная и радиационная физика", 1-я Международная научно-практическая конференция "Ядерные и радиационные технологии в медицине, промышленности и сельском хозяйстве", а также 10-й семинар МАГАТЭ "Развитие Азиатских баз данных по ядерным реакциям", - сообщили в пресс-службе института.

По ее информации, традиционная Международная конференция "Ядерная и радиационная физика" будет посвящена обсуждению актуальных проблем в области ядерной физики, атомной энергетики, физики твердого тела, радиационного материаловедения, радиационной экологии, ядерно-физических методов анализа.

Ядерные и радиационные технологии в медицине и промышленности разрабатываются в Институте ядерной физики на протяжении многих лет. В 2017 году начался ввод в эксплуатацию объектов Центра ядерной медицины и биофизики, который состоит из специализированного корпуса производства радиофармпрепаратов и корпуса радиационной стерилизации. В 2018 году площадка по производству радиофармпрепаратов сертифицирована на соответствие надлежащей производственной практики GMP. Организовано производство радиофармпрепаратов для однофотонной эмиссионной томографии и позитронно-эмиссионной томографии, а также обеспечена их регулярная поставка в медицинские клиники", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что на базе этого Центра созданы все условия для производства широкого спектра радиофармпрепаратов не только для диагностики, но и для радионуклидной терапии различных заболеваний.

В этой связи в рамках форума будет проведена 1-я Международная научно-практическая конференция "Ядерные и радиационные технологии в медицине, промышленности и сельском хозяйстве", которая будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества специалистов Института ядерной физики, медицинских центров, промышленных и сельскохозяйственных предприятий Республики Казахстан. Также в рамках форума под эгидой МАГАТЭ будет проведен 10-й семинар "Развитие Азиатских баз данных по ядерным реакциям". Ядерные данные являются важными составляющими широкого ряда применений, в том числе таких, как: проектирование и эксплуатация атомных станций; обращение с ядерными отходами; производство и использование радиоизотопов; медицинская дозиметрия и диагностика; разработка и применения лазеров и ускорителей; термоядерные исследования; мониторинг окружающей среды и других", - говорится в сообщении.

В состав Международного консультативного совета и Организационного комитета форума вошли ведущие специалисты в области ядерной физики, атомной энергетики, физики твердого тела, радиационного материаловедения, радиационной экологии и ядерной медицины из многих стран мира, а также представители ряда международных организаций.

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