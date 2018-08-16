В Караганде проходит хакатон проектов Smartcity с призовым фондом 1 млн тенге

Караганда. 16 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" организован День цифровизации, передает Kazakhstan Today.

В рамках программы проходит круглый стол "Цифровизация как драйвер развития экономики", выставка отечественных IT-проектов и хакатон Smartcity Karaganda. Мероприятие проходит при поддержке акимата Карагандинской области, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе круглого стола обсуждались вопросы взаимодействия государственных органов с IT-сообществом. В дискуссии приняли участие представители Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и Астаны. Предприниматели рассказали о реализуемых проектах в области Smartcity. При этом были обозначены проблемы, требующие решения.

Одновременно в здании Дворца спорта имени Н. Абдирова проходила выставка отечественных IT-проектов.

"В общей сложности здесь представлено 12 проектов, которые уже реализуются в различных сферах: здравоохранении, образовании, охране общественного порядка и других. Целью выставки является популяризация проектов, а также консолидация усилий в отношении внедрения цифровых технологий", - рассказал заместитель руководителя управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Рустам Байжанов.

Компания "Казахтелеком" предлагает пакет IT-решений для бизнеса, а также услуги видеонаблюдения: транспорт и система хранения данных, предназначенные для правоохранительных органов, местных органов власти, организаций образования и других.

В частности, ТОО "Научно-производственное объединение "Перспектива"" представило собственные разработки в сфере обеспечения безопасности. Компания имеет большой опыт сотрудничества с правоохранительными органами Карагандинской области по созданию и эффективному использованию систем видеонаблюдения, интеграции действующих систем безопасности с единым центром мониторинга и распределения видеосигнала по закрытым каналам связи. В настоящее время по Караганде установлено свыше 4000 видеокамер, из которых 1248 - уличного видеонаблюдения, 3144 - на объектах образования, проинформировали в акимате.

В свою очередь, систему телеметрии ЭКГ представило предприятие из Астаны "Сапа ТелеМед". Оно реализует проект совместно с карагандинским Областным кардиохирургическим центром. В этой системе сегодня работают 70 медицинских организаций области. Создана областная телемедицинская сеть экстренной ЭКГ-диагностики, благодаря которой пациенты в отдалённых сельских районах получили возможность получения высококвалифицированной помощи.

День цифровизации завершит хакатон, направленный на развитие проектов в сфере "умного города". Организаторы ждут интересных идей, которые в будущем могут быть воплощены в жизнь. Общий призовой фонд хакатона составит 1 млн тенге, заключили в пресс-службе.

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