В Карагандинской области создают электронные карты сельхозугодий

Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полностью сформировали электронные карты пашенных полей. Также будут оцифрованы и все другие сельхозугодия, передает Kazakhstan Today.

В акимате области отметили, что это необходимо для оказания государственной поддержки фермерам. Кроме того, ведется работа над созданием геоинформационного портала.

Ход внедрения цифровых технологий в аграрном секторе обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. Аким области Женис Касымбек дал поручения по активизации процесса.

В настоящее время наше ведомство оказывает все 20 государственных услуг в электронном виде, в том числе 16 видов субсидий посредством информационной системы субсидирования "Колдау", четыре госуслуги - через информационную систему Е-лицензирование. С начала года оказано 6966 государственных услуг. В области идёт оцифровка сельскохозяйственных угодий. На сегодня полностью сформированы электронные карты пашен и многолетних насаждений. Оцифровано 11 млн гектаров пастбищ, 176,3 тыс. гектаров сенокосных угодий", - доложил руководитель Управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

В рамках программы "Цифровой Казахстан" внедряются элементы точного земледелия. Передовые предприятия "Шахтёрское" и "Найдоровское" показали успех цифровых ферм. В пяти районах области определены 28 хозяйств для продвижения этого опыта.

В животноводстве появились первые смарт-фермы, где автоматизированы многие производственные процессы. Цифровые технологии также внедрены на птицефабриках и перерабатывающих предприятиях.

На совещании также рассказали о реализации проекта геоинформационного портала. Полностью в цифровой формат планируется перевести сферы земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Это сделает более прозрачными государственные услуги и снизит коррупционные риски. На портале будут размещены все свободные земельные участки.

Отмечено, что процессы цифровизации сдерживают слабый Интернет в сёлах и нехватка IT-специалистов.

Многие вопросы цифровизации и связанные с ней современные технологии пока ещё остаются новшеством для фермеров. Есть проблемы с техническим оснащением и кадрами. Особенно больная тема - с интернет-соединением, сигнал не доходит до отдалённых полей и зимовок", - сказал Женис Касымбек.

По решению имеющихся проблем глава региона дал поручения управлениям информатизации, оказания государственных услуг и архивов, сельского хозяйства, земельных отношений. На местах необходимо завершить оцифровку всех сельскохозяйственных угодий.

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