Система Orphus

В Карагандинской области создают электронные карты сельхозугодий

30.11.2020 9073
В Карагандинской области создают электронные карты сельхозугодий
Караганда. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области полностью сформировали электронные карты пашенных полей. Также будут оцифрованы и все другие сельхозугодия, передает Kazakhstan Today. 
 
В акимате области отметили, что это необходимо для оказания государственной поддержки фермерам. Кроме того, ведется работа над созданием геоинформационного портала.
 
Ход внедрения цифровых технологий в аграрном секторе обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. Аким области Женис Касымбек дал поручения по активизации процесса.
 

В настоящее время наше ведомство оказывает все 20 государственных услуг в электронном виде, в том числе 16 видов субсидий посредством информационной системы субсидирования "Колдау", четыре госуслуги - через информационную систему Е-лицензирование. С начала года оказано 6966 государственных услуг. В области идёт оцифровка сельскохозяйственных угодий. На сегодня полностью сформированы электронные карты пашен и многолетних насаждений. Оцифровано 11 млн гектаров пастбищ, 176,3 тыс. гектаров сенокосных угодий", - доложил руководитель Управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

 
В рамках программы "Цифровой Казахстан" внедряются элементы точного земледелия. Передовые предприятия "Шахтёрское" и "Найдоровское" показали успех цифровых ферм. В пяти районах области определены 28 хозяйств для продвижения этого опыта.
 
В животноводстве появились первые смарт-фермы, где автоматизированы многие производственные процессы. Цифровые технологии также внедрены на птицефабриках и перерабатывающих предприятиях.
 
На совещании также рассказали о реализации проекта геоинформационного портала. Полностью в цифровой формат планируется перевести сферы земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Это сделает более прозрачными государственные услуги и снизит коррупционные риски. На портале будут размещены все свободные земельные участки.
 
Отмечено, что процессы цифровизации сдерживают слабый Интернет в сёлах и нехватка IT-специалистов.
 

Многие вопросы цифровизации и связанные с ней современные технологии пока ещё остаются новшеством для фермеров. Есть проблемы с техническим оснащением и кадрами. Особенно больная тема - с интернет-соединением, сигнал не доходит до отдалённых полей и зимовок", - сказал Женис Касымбек.

 
По решению имеющихся проблем глава региона дал поручения управлениям информатизации, оказания государственных услуг и архивов, сельского хозяйства, земельных отношений. На местах необходимо завершить оцифровку всех сельскохозяйственных угодий.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая