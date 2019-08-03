В Карагандинской области ведётся оцифровка библиотечных фондов

Караганда. 2 августа. Kazakhstan Today - В библиотеках Карагандинской области ведётся активная работа по оцифровке фондов. Это нужно, чтобы обеспечить сохранность документов и предоставить удалённый доступ к источникам информации, передает Kazakhstan Today.

В первую очередь оцифровывается фонд краеведческой литературы. По программе "Рухани жангыру" и подпрограмме "Рухани Казына" реализуются проекты развития информационных технологий.

Библиотеки не только оцифровывают статьи, но и создают полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки. На сегодня оцифровано около 53 тысяч документов, это более 164 тысяч страниц. Оцифрованные документы привязываются к электронному каталогу. Привязано 35 720 краеведческих документов. В Казахстанскую национальную электронную библиотеку передано 396 названий книг краеведческого характера.

Карагандинская областная универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя по программе "Рухани жангыру" занялась производством уникальных краеведческих ресурсов. Масштабный проект включает в себя создание литературного атласа области, электронной энциклопедии "Каздауысты Казыбек би", книги Трудовой славы области, краеведческих прогулок и другое.

Краеведческие периодические издания являются важным и ценным источником информации, во многих случаях единственным. Поэтому очень важно их сохранить с помощью цифровых технологий.

Библиотеки области расширяют библиотечные услуги и сервисы, используя при этом мобильные и интернет-технологии.

Шахтинская централизованная библиотечная система по программе "Рухани жангыру" реализовала проект "История Карлага в цифровом формате". Оцифрованы газеты 30-х годов. Создан электронный каталог "Карлаг в цифровом формате" с полнотекстовой базой данных.

В рамках программы "Цифровой Казахстан" предусмотрено завершение комплексной оцифровки всего библиотечного фонда страны до 2022 года. Для ускорения процесса в области планируется приобрести для библиотек планетарные сканеры и ввести в штат специалистов-оцифровщиков.

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