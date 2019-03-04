В Казахстане наладят крупноузловую сборку вертолетов Ми-8 АМТ и Ми-171

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане наладят крупноузловую сборку вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171, передает Kazakhstan Today.





Сегодня в Астане состоялось подписание контракта на организацию в Казахстане крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО "НК "Казахстан инжиниринг" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, АО "Авиаремонтный завод №405" и АО "Вертолеты России" Госкорпорации "Ростех", сообщила пресс-служба МОАП.





Документ подписан в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и России Владимиром Путиным.





В ведомстве указали, что сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на производственных площадках АО "Авиаремонтный завод №405". Это предприятие имеет наибольшие компетенции в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа в Казахстане. Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов типа Ми-8/17/171.





В пресс-службе отметили, что в Казахстане впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов, и сборочное производство организовано без привлечения бюджетных инвестиций. Запуск сборочного производства вертолётов обеспечит значительное развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, гражданской вертолетной индустрии, учебно-тренировочной базы и так далее.





Сегодня основными заказчиками вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 в республике являются ряд государственных учреждений и коммерческие авиакомпании", - резюмировали в ведомстве.





Вертолет Ми-8АМТ/Ми-171 разработан Московским вертолетным заводом имени М. Миля и может быть использован для перевозки пассажиров, транспортировки грузов массой до 4000 килограммов в кабине и на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения. В настоящее время в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, Латинской Америки и СНГ эксплуатируется более 1000 вертолетов данного типа в различных модификациях.





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