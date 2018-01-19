Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане наряду с ЭЦП планируют использовать биометрию граждан для идентификации. Об этом сообщил председатель правления Государственной корпорации "Правительство для граждан" Абылайхан Оспанов, передает Kazakhstan Today.
В рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" госкорпорация рассматривает новый принцип идентификации граждан, то есть персонифицировать гражданина, его данные для более качественного обслуживания граждан, сказал Оспанов в интервью порталу Primeminister.kz
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"Мы планируем, чтобы идентификация была не только ЭЦП, а уже использовать биометрию. К примеру, вы берете телефон, хотите заказать какую-то госуслугу, если вам необходима консультация, то вы вызываете видео-консультанта, если необходимо подтверждение и проведение каких-то платежей, вы тут же можете себя идентифицировать по голосу, фотографии, отпечаткам пальца и заказать любую государственную услугу", - пояснил глава госкорпорации.
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