В Казахстане не работают Youtube, Gmail и Google Disc

Наука и техника

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - У казахстанцев возникли проблемы с доступом к ряду сайтов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте Downdetector , отслеживающем нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов, сбои зарегистрированы не только в Казахстане, но и в России, Германии.

На текущий момент не работают Youtube, Gmail, Google Disc. Поисковик работает без сбоев.

7 декабря в Нур-Султане наблюдались сбои в работе Интернета. В столице проходили учения "Кибербезопасность Нур-Султан-2020".

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