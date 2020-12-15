В Казахстане не работают Youtube, Gmail и Google Disc

Как сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов, сбои зарегистрированы не только в Казахстане, но и в России, Германии.
На текущий момент не работают Youtube, Gmail, Google Disc. Поисковик работает без сбоев.
7 декабря в Нур-Султане наблюдались сбои в работе Интернета. В столице проходили учения "Кибербезопасность Нур-Султан-2020".
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