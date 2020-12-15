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В Казахстане не работают Youtube, Gmail и Google Disc

14.12.2020 10585
В Казахстане не работают Youtube, Gmail и Google Disc
Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - У казахстанцев возникли проблемы с доступом к ряду сайтов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем нарушения в работе и отключения интернет-ресурсов, сбои зарегистрированы не только в Казахстане, но и в России, Германии.
 
На текущий момент не работают Youtube, Gmail, Google Disc. Поисковик работает без сбоев.
 
7 декабря в Нур-Султане наблюдались сбои в работе Интернета. В столице проходили учения "Кибербезопасность Нур-Султан-2020". 
 

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