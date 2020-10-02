В Казахстане появится первая независимая от операторов связи карта покрытия сети Интернет

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) анонсировало запуск сервиса bailanys.bar, передает Kazakhstan Today.

Задача сервиса - измерить реальное качество Интернета по всей стране и определить районы с низкой скоростью соединения. На основе данных планируется составить карту доступности Интернета и сформировать план мер по улучшению доступа к сети в каждом регионе.

Данный сервис - необходимая мера. Мы понимаем, что в стране есть зоны без Интернета или со слабым покрытием. Подобных зон немало, и наша основная задача - максимально сократить количество подобных локаций. Приложение позволит нам получить максимально объективные данные по качеству сети, скоростям Интернета и улучшить текущую ситуацию", - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дарын Туяков.

Уже сейчас bailanys.bar позволяет поделиться геолокацией, запустить проверку скорости интернет-соединения и увидеть результаты замеров. Воспользоваться продуктом и мониторить качество Интернета могут жители даже самых отдаленных уголков страны. Сервис доступен как в браузере, так и через мобильное приложение Aitu, которое можно скачать в PlayMarket и App Store. Разработчиками приложения являются специалисты казахстанской цифровой компании BTS Digital.

Наша главная задача - выявить регионы с самыми низкими скоростями Интернета. Чем больше данных будет собрано, тем точнее будут предпринятые меры для исправления ситуации. Мы призываем всех казахстанцев принять участие в исследовании. В этом нет ничего сложного, совершить мониторинг сети можно всего в пару кликов", - прокомментировал руководитель сервиса bailanys.bar Владимир Фидлер.

Это первая в истории Казахстана попытка организовать системный независимый мониторинг качества Интернета. До сих пор все исследования строились на основе разрозненных данных различных исследований, либо по информации самих операторов связи. Сервис bailanys.bar позволит получить объективные данные напрямую от пользователей.

В планах разработчиков сервиса на начальном этапе - сформировать общую картину доступности Интернета по стране и определить шаги по исправлению ситуации. Вторым этапом планируется запустить функцию отправки прямых обращений - пользователи смогут направить конкретную жалобу на скорость интернета либо работу своего провайдера связи. Все обращения будут рассматриваться непосредственно в МЦРИАП", - сообщили в пресс-службе министерства.

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