08.11.2023, 10:27 5686
В Казахстане ускорят внедрение 5G
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения технологии 5G и обеспечения школ в отдаленных населенных пунктах высокоскоростным интернетом обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что на сегодняшний день в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах операторами связи установлено более 800 базовых станций 5G.
Вместе с тем для ускоренного внедрения технологии требуется устранить ряд регуляторных барьеров, существенно влияющих на сроки запуска станций связи. Это касается упрощения процедур монтажа оборудования, приведения санитарных правил в соответствие с мировыми стандартами, своевременного предоставления земельных участков и т.д.
Алихан Смаилов напомнил, что по поручению главы государства работа по внедрению сети 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах должна завершиться до конца 2025 года. В этой связи премьер-министр обозначил необходимость оперативно устранить излишние административные барьеры и обеспечить население качественным высокоскоростным интернетом.
На совещании было также отмечено, что в октябре текущего года в тестовом режиме осуществлено подключение 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.
В целом, таким образом, к скоростному интернету планируется подключить 2000 объектов образования в отдаленных населенных пунктах республики. В рамках этой работы будет осуществляться доставка и техническое обслуживание соответствующего оборудования.
Премьер-министр подчеркнул, что параллельно с внедрением современных сетей связи необходимо уделить внимание развитию учебных программ для сельских школ. В частности, посредством новых цифровых форматов и подходов можно повысить вовлеченность учеников и эффективность образовательного процесса в целом.
новости по теме
17.10.2023, 17:03 81546
Тигран Саркисян и Арман Шаккалиев обсудили масштабирование казахстанских цифровых проектов на пространстве ЕАБР
В ходе встречи поднимался вопрос и о возможности определения наиболее эффективной бизнес-модели Евразийской товаропроводящей сети
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна и министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Куратор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) представил реализуемые проекты. Особое внимание он обратил на мобильное приложение "Работа в ЕАЭС", международную цифровую платформу для развития и масштабирования бизнеса в легкой промышленности BEE-ONLINE.ru, а также на пилотный проект по развитию цифровой торговли ювелирными изделиями в целях наращивания совместного экспорта ювелирной продукции Евразийского экономического союза.
В ходе встречи поднимался вопрос и о возможности определения наиболее эффективной бизнес-модели Евразийской товаропроводящей сети на примере транспортно-логистических хабов на границе Республики Казахстан с Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
Кроме того, Тигран Саркисян и Арман Шаккалиев отметили перспективность масштабирования цифровых проектов Республики Казахстан в других странах ЕАБР.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Фонд цифровых инициатив ЕАБР, деятельность которого курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян, создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
13.10.2023, 12:10 100451
Во сколько Казахстану обойдется установка StarLink в селах
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во сколько обойдется стране установка глобальной спутниковой системы StarLink в селах Казахстана, рассказал на брифинге в рамках форума Digital Bridge министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Текущие затраты школ на существующий интернет в 4 мегабита в секунду практически равны той сумме денег, которую мы собираемся потратить на StarLink - на обслуживание и на то, чтобы довести услуги Starlink до школьников", - цитирует sputnik.kz министра.
По словам Багдата Мусина, государство будет заключать корпоративный контракт. Сейчас обсуждают отдельные пункты документа, через две недели общественности раскроют все условия.
Это госденьги - поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров варьируется около 200 долларов ежемесячной оплаты за точку", - уточнил глава Минцифры.
При этом он сравнил расценки со стоимостью спутниковой связи, информирует zakon.kz.
Приблизительно будет обходиться в 200 долларов в месяц. Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду за спутниковый интернет, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня", - добавил министр.
Напомним, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
12.10.2023, 17:39 102781
StarLink планирует расширить свою деятельность в Казахстане Дополнено
По словам президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами
Фото: Акорда
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер в ходе встречи с президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаев рассказала о планах StarLink расширить свою деятельность в Казахстане, сообщает Акорда.
Глава государства назвал SpaceX одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций.
По словам президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества.
Дополнено 12.10.2023, 21.02
На площадке форума Digital bridge вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
По предварительной договоренности при помощи технологии SpaceX планируется подключение 2000 сельских школ к интернету", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы.
27.09.2023, 11:01 145426
Kaspi.kz - интернет-магазин № 1 в Казахстане
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz в шестой раз занял первое место в ренкинге крупнейших торговых интернет-площадок в Казахстане TOP KZ Retail E-Commerce 2023.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Мы гордимся, что Kaspi.kz - технологическая и инновационная компания, которая полностью создана в Казахстане. Предоставляя онлайн-сервисы мирового уровня, мы стремимся улучшить жизнь наших любимых клиентов. А наши сервисы для бизнеса помогают казахстанским предпринимателям расти, развиваться и создавать рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Авторы оценивают казахстанские интернет компании по объему выручки от онлайн-продаж.
13.09.2023, 12:01 168206
Когда в Казахстане запустят YouTube Premium, рассказал Мусин
Работы по запуску премиального видеохостинга должны завершиться до конца этого года
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече с журналистами рассказал, когда в Казахстане появится YouTube Premium.
Я, как житель Казахстана, тоже жду этого", - сказал Мусин
Он рассказал, что во время визита в США встречался с вице-президентом YouTube.
Они пообещали, что до конца года эту работу проведут. Сейчас идут последние обновления", - рассказал Мусин.
Министр подчеркнул, что компания не запускает обновления отдельно для каждого региона.
Они проводят пакетную работу, поэтому нам надо ожидать, работы будут идти еще 3 месяца, я думаю, что YouTube свое обещание сдержит", - рассказал глава МЦРИАП.
По его словам, завершение работ планируется к концу года, примерно в это время он намерен провести очередные переговоры с руководством YouTube и поднять вопрос о запуске премиального видеохостинга в Казахстане.
Сегодня Мусин также прокомментировал сбои в работе мобильного интернета, на которые жаловались абоненты сотовой связи Tele2, а также признал, что в Казахстане есть проблемы с качеством связи и интернета.
Ранее сообщалось, что Минцифры и Минторговли признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане.
20.08.2023, 18:50 201226
Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась с поверхностью Луны
Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли
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Москва. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - проинформировали в пресс-службе Роскосмоса.
Около 14.57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску "Луны-25" и вхождению с ней в связь результатов не дали.
В соответствии с программой полета автоматической станции "Луна-25" 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.
Вопросами выяснения причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия.
Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли. В рамках миссии станция должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
17.08.2023, 21:22 208866
Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман
Фото: telegram/ Госкорпорация Роскосмос
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Москва. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Земли - Луны, провела съемку лунной поверхности, сообщает госкорпорация Роскосмос.
На снимке - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", - проинформировали в Роскосмосе.
Подчеркивается, что невидимый с Земли кратер Зееман - уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.
Отмечается, что полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Напомним, 11 августа стало известно, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный.
12.08.2023, 14:26 221106
Китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия
Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев
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Пекин. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские военные ученые заявили о создании прорывной системы охлаждения для лазерного оружия.
Система охлаждения позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность", - цитирует РБК газету South China Morning Post, которая в свою очередь ссылается на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.
Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем", - заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.
SCMP пишет, что лазерное оружие является "желанным для вооруженных сил по всему миру", так как способно "поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов". Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристаллической среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.
Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеиванию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия", - пишет сайт.
Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может "поддерживаться в течение неопределенного времени". Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.
SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например Starlink компании SpaceX Илона Маска.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?