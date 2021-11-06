В Казахстане временно отключат телевидение и радио

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - 11 ноября, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает KAZAKHSATN TODAY.

Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИОРРК.

АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.