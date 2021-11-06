В Казахстане временно отключат телевидение и радио

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.
Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.
Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить правительству Казахстана доступ к "Системе уведомления о контенте", которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства", - заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью Джордж Чен.
Министерство информации и общественного развития, со своей стороны, с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.
Как сообщили в ведомстве, 28 октября командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с "Системой уведомления о контенте", а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе.
Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с министерством по различным аспектам", - подчеркнули в пресс-службе МИОР.
Министерство выражает уверенность, что использование "Системы уведомления о контенте" позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.