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В казахстанском сегменте Интернета отмечается аномальное увеличение скамерских ресурсов

22.10.2020 9019
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы KZ-CERT сообщает об аномальном увеличении скамерских ресурсов в казахстанском сегменте Интернет, передает Kazakhstan Today. 
 
В октябре увеличилось количество обращений от пользователей сегмента Интернет о проверке подозрительных ресурсов, которые походили на мошеннические. 
 
Специалистами Службы KZ-CERT выявленным интернет-ресурсам были присвоены категории "Фишинг/мошенничество в сегменте Интернет".
 
Ранее Служба KZ-CERT предупреждала об опасном вирусе семейства AVEMARIA, а также казахстанцев предупреждали о сборе хакерами паролей из браузеров.
 

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