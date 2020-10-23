В казахстанском сегменте Интернета отмечается аномальное увеличение скамерских ресурсов

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы KZ-CERT сообщает об аномальном увеличении скамерских ресурсов в казахстанском сегменте Интернет, передает Kazakhstan Today.

В октябре увеличилось количество обращений от пользователей сегмента Интернет о проверке подозрительных ресурсов, которые походили на мошеннические.

Специалистами Службы KZ-CERT выявленным интернет-ресурсам были присвоены категории "Фишинг/мошенничество в сегменте Интернет".

Ранее Служба KZ-CERT предупреждала об опасном вирусе семейства AVEMARIA, а также казахстанцев предупреждали о сборе хакерами паролей из браузеров.

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