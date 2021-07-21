Фото russian.news.cn

ЦИНДАО. 20 ИЮЛЯ - 20 июля в Китае сошел с конвейера новый высокоскоростной поезд на магнитной подушке. Он является первым в мире поездом на магнитной подушке с проектной скоростью движения 600 километров в час, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новая транспортная система на магнитной подушке была публично представлена в городе Циндао провинции Шаньдун, сообщает Синьхуа

Поезд, полностью самостоятельно разработанный Китаем, является новейшим научно-техническим достижением страны в сфере рельсового транспорта, сообщили в корпорации China Railway Rolling Stock Corporation.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства