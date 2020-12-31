В Китае создали грузовой поезд, скорость которого достигает 350 километров в час

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Китае произведен высокоскоростной грузовой поезд, скорость которого достигает 350 километров в час, передает Kazakhstan Today.

Высокоскоростной грузовой поезд официально выпущен компанией CRRC Тangshan в городе Таншань провинции Хэбэй Китая, сообщает " Жэньминь жибао ".

По словам главного конструктора данного поезда Лян Юнтина, поезд может функционировать при температурах от -25 до 40 градусов по Цельсию. Поезд состоит из восьми вагонов: четырех тяговых и четырех прицепных. Его грузоподъемность составляет не менее 110 тонн, вместительность - более 800 кубометров, а коэффициент использования грузового пространства составляет около 85%.

По сравнению с воздушными и автодорожными перевозками, окружающая среда оказывает меньшее влияние на работу грузового поезда. Он может совершать поездки на расстояние от 600 до 1500 километров. Чтобы проехать 1500 километров, поезду требуется всего пять часов", - говорится в сообщении.

Лян подчеркнул, что потребление энергии на вес единицы товара данного поезда составляет всего 8% от потребления энергии самолета. Кроме того, в конструкции поезда были использованы интеллектуальные технологии, что сделало его функционирование еще более эффективным.

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