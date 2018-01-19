В Костанае запустят мобильное приложение "Умный транспорт"

Костанай. 19 января. Kazakhstan Today - В Костанае в марте 2018 года планируется к запуску мобильное приложение "Умный транспорт", передает Kazakhstan Today.

Приложение разрабатывается в рамках проекта Smart city, сообщили в пресс-службе акима региона.

"Сейчас ведется разработка приложения "Мобильный транспорт". Жители города будут иметь возможность выбирать маршрут, сохранять часто используемые маршруты в меню "Избранное" для быстрого открытия, узнавать прогнозы по остановкам, формировать прогнозы, осуществлять поиск остановок, автобусов с Wi-Fi. В феврале начнется тестирование приложения, а в марте мы планируем его запустить", - сообщил на заседании рабочей группы по цифровизации отраслей экономики руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алексей Тарасов.

Между тем главный аналитик компании Astana Innovations Александр Чуприн призвал разработчиков при реализации проекта учесть опыт Астаны, который оказался не совсем удачный. "Астана была выбрана пилотной площадкой по внедрению всех инновационных проектов в области Smart City. То, что мы услышали сегодня, может вам это будет несколько обидно, мы уже прошли. Мы набили немало шишек на этом, но готовы помочь. У нас есть прекрасный проект "Сергек". Мы пошли от локальных систем к единому, общему. Чтобы это не было совокупностью разрозненных систем, а единым началом", - рассказал Чуприн.

По его мнению, необходимо комплексное видение итогов реализации таких проектов.

Как отметили в пресс-службе, в пилотном варианте мобильное приложение акимат Костаная планирует протестировать в феврале и получить отклики и обратную связь населения. А уже исходя от них, со всеми доработками запустить в марте.

Просмотров: 3247