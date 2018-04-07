Костанай. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области реализуется три проекта цифровизации в сфере транспорта, передает корреспондент агентства.

Сегодня на совещании по вопросам цифровизации исполняющий обязанности главы управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов рассказал о трех проектах в сфере цифровизации транспорта, которые реализуются в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан".

"Один из важных проектов – это установка GPS-оборудования на специализированную технику всех девяти ДЭУ КГП "Костанайское МДЭП" (Алтынсаринский, Амангельдинский, Амантогайский, Аулиекольский, Джангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Костанайский, Узункольский). По итогам проведенных государственных закупок поставка и установка GPS-оборудования на специализированную технику ДЭУ по вышеуказанным районам осуществлена ТОО "Мониторинг плюс", сумма договора составила 972 тыс. тенге. По состоянию на 4 апреля 2018 года работы по установке GPS-оборудования на специализированную технику ДЭУ по вышеуказанным районам произведены в полном объеме. В настоящее время проводится диагностика оборудования", - сообщил Сейдахметов.

Он отметил, что благодаря программному обеспечению и подключению к транспорту специальных бортовых приборов появится возможность: следить за параметрами транспортного средства: местонахождением, скоростью движения, направлением маршрута, пробегом, расхода ГСМ; - оптимизировать график и маршрут движения, повысить продуктивность работы водителя; мгновенно оповестить диспетчерский центр о внештатной ситуации или ЧП.

"Таким образом, за счет оперативного контроля, предприятием обеспечивается эффективное и целевое использование транспортных средств. Экономия может достигать до 15-20%. Срок окупаемости от 6-9 месяцев", - уточнил Сейдахметов.

Еще один проект цифровизации - установка информационных светодиодных табло на автомобильных дорогах республиканского и областного значения. По данным управления, в настоящее время проводится конкурс на установку информационных светодиодных табло на дорогах республиканского значения на общую сумму 11,5 млн тенге. Его результаты будут известны 23 апреля текущего года. По автодорогам областного значения конкурс будет объявлен в июле.

"Третий проект - создание онлайн-табло прибытия и отправления поездов на железнодорожном вокзале станции Костанай. В рамках внедряемой программы "Цифровой вокзал" департамента вокзального хозяйства филиала АО "НК КТЖ" - "Дирекции магистральной сети" в текущем году планируется установка информационного табло с доступом wi-fi выхода в Интернет, с возможностью просмотра онлайн-информации о рейсах. Это позволит проинформировать пассажиров о расписаниях движения транспорта", - заключил Сейдахметов.

Просмотров: 2374