В Костанайской области всю дорожную спецтехнику оснастили GPS-контроллерами

Костанай. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области в рамках Программы цифровизации установлено GPS-оборудование на специализированную технику всех 9 дорожно-эксплуатационных управлений, передает Kazakhstan Today.

По данным и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булата Сейдахметова, затраты по проекту составили 972 тыс. тенге. Сейчас идет тестирование и настройка оборудования.

"По состоянию на 4 апреля 2018 года, работы по установке GPS-оборудования на специализированную технику ДЭУ по вышеуказанным районам (Алтынсаринский, Амангельдинский, Амантогайский, Аулиекольский, Джангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Костанайский, Узункольский - Прим. агентства) произведены в полном объеме. В настоящее время проводится диагностика оборудования", - сообщил Сейдахметов.

Ожидается, что подключение GPS и специального программного обеспечения позволит следить за параметрами транспортного средства: местонахождением, скоростью движения, направлением маршрута, пробегом, расходом ГСМ; оптимизировать график и маршрут движения, повысить продуктивность работы водителя; мгновенно оповестить диспетчерский центр о внештатной ситуации или ЧП.

"За счет оперативного контроля предприятием обеспечивается эффективное и целевое использование транспортных средств. Экономия может достигать до 15-20%. Срок окупаемости 6-9 месяцев", - отметил Сейдахметов.

Добавим, в рамках цифровизации сферы транспорта в Костанайской области предполагается также установка информационных светодиодных табло на автомобильных дорогах республиканского и областного значения и создание онлайн-табло прибытия и отправления поездов.

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