Костанай. 2 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской области эфирное телевещание полностью переведено в цифровой формат, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В Костанайской области построено и модернизировано 59 радиотелевизионных станций. Теперь жители самых отдаленных населенных пунктов региона имеют доступ к просмотру 11 телеканалов, а в областном центре и близлежащих районах - 26 отечественным телеканалам. В итоге 98% населения области охвачено цифровым эфирным вещанием.

Само качество картинки улучшилось, и жители даже отдаленных населенных пунктов могут получать качественную информацию в хорошем формате", - заявил заместитель председателя правления - административный директор АО "Казтелерадио" Данияр Вахитов.

Равный доступ к информации города и села - это один из принципов перехода на цифру. Поэтому процесс перехода постарались провести максимально тщательно. В частности, поскольку эфирно-цифровое телевидение в состоянии принимать только новые телевизоры с процессором DVB T-2, власти позаботились, чтобы приставки-адаптеры для старых телевизоров получили социально-уязвимые слои населения.

В Костанайской области 42 населенных пункта не попадают в зону охвата ЦЭТВ. Акиматами городов и районов проведена работа по обеспечению доступа к цифровому телевидению.

На сегодняшний день 687 получателей государственной адресной социальной помощи обеспечены телевизионными абонентскими приставками за счет бюджетных средств в сумме 7 млн 557 тыс. тенге. Кроме того, в прошлом году по итогам подворового обхода были выявлены 69 малообеспеченных семей, нуждающихся в оказании помощи по приобретению спутникового приемного оборудования. Это те семьи, которые проживали в 42 населенных пунктах, не охваченных ЦТВ", - сообщила в свою очередь руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре Байменова.

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