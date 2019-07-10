Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Минздраве прокомментировали крупную утечку данных пациентов сети "Даму Мед", передает Kazakhstan Today.

Касательно информации в СМИ об утечке данных пациентов 9 июля 2019 года сообщаем, что данный инцидент имел место в медицинской информационной системе , разработчиком которого является частная компания. От Министерства здравоохранения в адрес данной компании отправлен официальный запрос для разъяснений по данному факту. По итогам проверки уполномоченными органами в сфере информационной безопасности Минздрав детально предоставит информацию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в Минздраве заявили, что до сегодняшнего дня в работе информационных систем и электронных порталов, принадлежащих Министерству, сбои, нарушение целостности данных, несанкционированные доступы не зафиксированы. Все системы и порталы работают в штатном режиме.

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