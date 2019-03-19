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В преддверии весенних праздников паровой шкаф LG Styler - Ваш верный друг

18.03.2019, 15:41 11422
Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Больше никаких складок, пыли и аллергенов на одежде - с инновационным LG Styler Вы будете выглядеть безупречно, передает Kazakhstan Today.
 
LG Electronics (LG) объявил о старте продаж инновационного парового шкафа LG Styler в Казахстане, который станет прекрасным подарком на весенние праздники! 
 
Паровой шкаф LG Styler - это новейшая система тщательного ухода за Вашей одеждой с помощью пара, непревзойденная инновационная мощь в сочетании с премиальным качеством. В основе процесса лежит уникальная технология LG TrueSteam.
 
LG Styler поможет быстро собраться на деловую встречу или на праздничный ужин.
 
Поток горячего влажного воздуха в комбинации с подвижными плечиками способен уменьшить складки, расправить легкие неровности, деликатно высушить одежду, убрать пыль, а самое главное - уничтожить посторонние запахи и патогенные микроорганизмы.
 
Деликатная сушка с помощью теплового насоса в 20 раз быстрее по сравнению с сушкой в естественных условиях комнаты и занимает около 30 минут.
 
Основное преимущество парового шкафа LG Styler - это возможность моментально придать свежесть и вернуть первоначальный вид любой одежде, значительно сэкономив Ваши силы, время и деньги. Теперь совсем не обязательно сдавать в химчистку офисные костюмы, блузы с драпировкой из деликатных тканей, головные уборы, пальто и многое другое, требующее особого бережного ухода
 
Кроме того, отпаривание помогает стерилизации Ваших вещей. В процессе уничтожаются бактерии и аллергены - это играет важную роль при обработке постельного белья, полотенец, подушек и свитеров, для которых предусмотрена универсальная полка.
 
В зависимости от типа одежды или желаемого результата, выбирайте и настраивайте нужный цикл на сенсорной панели LG Styler. Самый мягкий режим "Освежить" нужен для того, чтобы быстро придать одежде презентабельный вид. Более интенсивный режим обработки "Гигиена" способствует дезинфекции вещей и разглаживает даже крупные заломы на ткани. 
 
Подвижные плечики могут вибрировать с частотой 180 движений в минуту, что обеспечивает лучшее проникновение пара в складки одежды. Благодаря небольшому корпусу паровой шкаф с легкостью устанавливается в любую комнату, не загромождая ее, а стильный дизайн LG Styler станет украшением любого интерьера. Шкаф работает в бесшумном режиме, не доставляя беспокойства в самой тихой комнате. 
 
Стоит отметить возможность тесного взаимодействия LG Styler с Вашим смартфоном, благодаря технологии Tag On. С помощью приложения SmartThinQ, можно провести диагностику всей системы на экране мобильного телефона, скачивать новые режимы и передавать их в память парового шкафа одним касанием, что существенно расширит его функции и преимущества.
 

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