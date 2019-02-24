V Международный фестиваль ROBOLAND 2019 пройдет 29-30 марта в Караганде

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - V Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий "ROBOLAND 2019" пройдет 29-30 марта в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Карагандинские встречи стали крупнейшей площадкой в Казахстане для детей и подростков, увлечённых новыми технологиями. Фестиваль ROBOLAND - это своеобразный барометр развития образовательной робототехники", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

По его информации, ROBOLAND проводился с 2015 году и постоянно растет. В первом фестивале 30 команд соревновались за 5 номинаций. Третий фестиваль в 2017 году собрал уже около 400 команд. Тогда 800 детей и подростков из Казахстана и России соревновались по 24 номинациям. На четвёртый фестиваль в 2018 году число номинаций увеличили до 32. В Караганду съехались почти 1500 детей и подростков из Казахстана, России, Кыргызстана и Польши.

Пятый, юбилейный, фестиваль меняет свой формат. Оргкомитет выбрал для соревнований 12 категорий - самых интересных и зрелищных. Три из них станут премьерными. Категория Roboland-Friendship - уникальная, для фестиваля её разработали карагандинские специалисты", - рассказали организаторы.

Кроме того, для юных любителей новых технологий организуют RoboLand Party, где будет возможность неформального общения в кругу сверстников и единомышленников.

Планируется также обширная деловая программа для тренеров и педагогов - с семинарами, мастер-классами и презентациями от ведущих специалистов в области робототехники Казахстана и зарубежья.

В свою очередь для зрителей фестиваля проведут шоу и презентации. А еще посетители смогут попробовать самостоятельно управлять роботом.

В рамках подготовки к форуму пройдут отборочные соревнования во всех городах и районах Карагандинской области, а также в различных регионах Казахстана и России. В финальных соревнованиях выступят сильнейшие команды.

ROBOLAND 2019 пройдет 29-30 марта 2019 года в карагандинском спортивном комплексе "Жастар". Организатором фестиваля является управление образования Карагандинской области при поддержке Международной ассоциации спортивной и образовательной робототехники, Ассоциации Kazdidac, спонсоров и партнёров.

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