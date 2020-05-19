Шэньчжэнь. 18 мая. Kazakhstan Today - В Шэньчжэне открылась ежегодная глобальная конференция Huawei Analyst Summit 2020, которая пройдет с 18 по 20 мая в штаб-квартире компании Huawei в Шэньчжэнь (Китай), передает Kazakhstan Today.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуации в мире, мероприятие пройдет в новом для него формате и будет также транслироваться в прямом эфире. В этом году Huawei Analyst Summit будет посвящен теме совместного сотрудничества для построения полностью связанного, интеллектуального мира в течение следующих 20-30 лет", - сообщили в компании Huawei.

По информации представителей компании, на саммите предполагается обсудить, в частности, следующиее проблемы: "как мировое сообщество может более тесно сотрудничать и раскрыть потенциал, вопросы информационно-коммуникационных технологий для устранения неопределенности в будущем, как устойчивые инновации могут стимулировать социальный прогресс, какие действия необходимы для развития отрасли и создания экосистем, способствующих общему успеху для всех ее участников".





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