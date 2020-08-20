Ведущая продукция LG в отраслях ТВ и аудиотехники удостоена наград EISA 2020

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Во главе с девятой по счёту победой телевизора OLED, инновационная техника LG для дома отмечена еще одной престижной наградой, передает Kazakhstan Today.

LG OLED Gallery был назван "Лучшим премиум-OLED-телевизором по версии EISA 2020-2021" - это девятый раз подряд, когда телевизор LG OLED получает награду в категории "Дисплей и видео для домашнего кинотеатра". Этот телевизор - настоящий образец утончённости и использует "самосветящиеся" пиксели OLED для максимально точной передачи изображения в ультратонком форм-факторе.

65-дюймовый телевизор с улучшенной технологией обработки LG AI Picture Pro способен передавать потрясающий контент 4K с частотой обновления 120 Гц и подключением HDMI, среди которых автоматический режим низкой задержки (ALLM), усовершенствованный звуковой обратный канал (eARC) и увеличенная частота обновления видеосигнала (VRR).

LG NanoCell TV был удостоен титула EISA "8K TV 2020-2021" за подлинное разрешение 8K и сверхточную цветопередачу. Технология дисплеев LG NanoCell с полноматричной прямой подсветкой (FALD) и процессор третьего поколения а9 (Alpha) объединились для того, чтобы обеспечить цвета исключительной чистоты, превосходный контраст и глубину в дополнение к широкому углу обзора.

Что касается аудиотехники, саундбар LG и портативный саундбар LG XBOOM GO получили награды EISA в категориях "Саундбар 2020-2021" и "Мобильный динамик 2020-2021".

Наши инвестиции в дизайн, разработку технологий для изображения и партнерские отношения с лидерами отрасли, такими как Meridian Audio, позволяют предложить потребителям новые возможности для более комфортной жизни, которые никогда раньше не существовали", - сообщил Пак Хюн-сэй, президент LG Home Entertainment Company.

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