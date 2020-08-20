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Ведущая продукция LG в отраслях ТВ и аудиотехники удостоена наград EISA 2020

19.08.2020, 08:34 8506
Ведущая продукция LG в отраслях ТВ и аудиотехники удостоена наград EISA 2020
Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Во главе с девятой по счёту победой телевизора OLED, инновационная техника LG для дома отмечена еще одной престижной наградой, передает Kazakhstan Today.  
 
Компания LG Electronics (LG) ещё прочнее укрепила свою репутацию успешного бренда на церемонии вручения награды EISA Awards: в этом году четыре инновационных решения LG для дома были отмечены за превосходную производительность, выдающийся дизайн и удобство в использовании. Премия, организованная крупнейшей в мире редакционной организацией - Европейской ассоциацией журналов по аудио- и видеотехнике (EISA), в этом году была присуждена LG OLED TVLG NanoCell TVLG Soundbar и LG XBOOM.
 
LG OLED Gallery был назван "Лучшим премиум-OLED-телевизором по версии EISA 2020-2021" - это девятый раз подряд, когда телевизор LG OLED получает награду в категории "Дисплей и видео для домашнего кинотеатра". Этот телевизор - настоящий образец утончённости и использует "самосветящиеся" пиксели OLED для максимально точной передачи изображения в ультратонком форм-факторе.
 
65-дюймовый телевизор с улучшенной технологией обработки LG AI Picture Pro способен передавать потрясающий контент 4K с частотой обновления 120 Гц и подключением HDMI, среди которых автоматический режим низкой задержки (ALLM), усовершенствованный звуковой обратный канал (eARC) и увеличенная частота обновления видеосигнала (VRR). 
 
LG NanoCell TV был удостоен титула EISA "8K TV 2020-2021" за подлинное разрешение 8K и сверхточную цветопередачу. Технология дисплеев LG NanoCell с полноматричной прямой подсветкой (FALD) и процессор третьего поколения а9 (Alpha) объединились для того, чтобы обеспечить цвета исключительной чистоты, превосходный контраст и глубину в дополнение к широкому углу обзора. 
 
Что касается аудиотехники, саундбар LG и портативный саундбар LG XBOOM GO получили награды EISA в категориях "Саундбар 2020-2021" и "Мобильный динамик 2020-2021". 
 

Наши инвестиции в дизайн, разработку технологий для изображения и партнерские отношения с лидерами отрасли, такими как Meridian Audio, позволяют предложить потребителям новые возможности для более комфортной жизни, которые никогда раньше не существовали", - сообщил Пак Хюн-сэй, президент LG Home Entertainment Company.

 

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