Костанай. 8 июня. Kazakhstan Today - Делегация Костанайской области провела встречу с руководством белорусского ГУ "Парк высоких технологий", обсудив сотрудничество в вопросах цифровизации, передает корреспондент агентства.

"В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества по конкретным направлениям реализации государственной программы "Цифровой Казахстан", среди которых - повышение компьютерной грамотности населения, внедрение технологий SmartCity, включая цифровизацию сфер безопасности, образования и здравоохранения, а также цифровизации сельского хозяйства. По итогам встречи сторонами были достигнуты договоренности о реализации совместных мероприятий по вышеуказанным направлениям", - сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области.

По информации руководства Парка, мобильными приложениями, разработанными компаниями-резидентами ПВТ, пользуется более 1 млрд человек в 193 странах мира. Пять из десяти крупнейших мировых корпораций (согласно рейтингам Forbes) являются заказчиками ПВТ. В целом 91% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт (43,2% поставляется в США, 49,1% - в страны Западной Европы, 5,3% - в Россию и СНГ).

Отметим, в программу визита в Минск делегации Костанайской области также вошли переговоры с местными исполнительными органами. Обсуждены реализация совместных инвестиционных проектов.

"Все обсуждённые вопросы в ближайшее время будут зафиксированы в дорожной карте по реализации сотрудничества Костанайской области и города Минск. Белорусская сторона была приглашена посетить Костанайскую область с ответным визитом", - сообщили в пресс-службе.

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