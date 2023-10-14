13.10.2023, 12:10 8796
Во сколько Казахстану обойдется установка StarLink в селах
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во сколько обойдется стране установка глобальной спутниковой системы StarLink в селах Казахстана, рассказал на брифинге в рамках форума Digital Bridge министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Текущие затраты школ на существующий интернет в 4 мегабита в секунду практически равны той сумме денег, которую мы собираемся потратить на StarLink - на обслуживание и на то, чтобы довести услуги Starlink до школьников", - цитирует sputnik.kz министра.
По словам Багдата Мусина, государство будет заключать корпоративный контракт. Сейчас обсуждают отдельные пункты документа, через две недели общественности раскроют все условия.
Это госденьги - поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров варьируется около 200 долларов ежемесячной оплаты за точку", - уточнил глава Минцифры.
При этом он сравнил расценки со стоимостью спутниковой связи, информирует zakon.kz.
Приблизительно будет обходиться в 200 долларов в месяц. Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду за спутниковый интернет, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня", - добавил министр.
Напомним, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
новости по теме
12.10.2023, 17:39 11126
StarLink планирует расширить свою деятельность в Казахстане Дополнено
По словам президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами
Фото: Акорда
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер в ходе встречи с президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаев рассказала о планах StarLink расширить свою деятельность в Казахстане, сообщает Акорда.
Глава государства назвал SpaceX одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций.
По словам президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает SpaceX как надежного партнера для установления взаимовыгодного сотрудничества.
Дополнено 12.10.2023, 21.02
На площадке форума Digital bridge вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
По предварительной договоренности при помощи технологии SpaceX планируется подключение 2000 сельских школ к интернету", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы.
27.09.2023, 11:01 53771
Kaspi.kz - интернет-магазин № 1 в Казахстане
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz в шестой раз занял первое место в ренкинге крупнейших торговых интернет-площадок в Казахстане TOP KZ Retail E-Commerce 2023.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Мы гордимся, что Kaspi.kz - технологическая и инновационная компания, которая полностью создана в Казахстане. Предоставляя онлайн-сервисы мирового уровня, мы стремимся улучшить жизнь наших любимых клиентов. А наши сервисы для бизнеса помогают казахстанским предпринимателям расти, развиваться и создавать рабочие места. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами!"
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Авторы оценивают казахстанские интернет компании по объему выручки от онлайн-продаж.
13.09.2023, 12:01 76551
Когда в Казахстане запустят YouTube Premium, рассказал Мусин
Работы по запуску премиального видеохостинга должны завершиться до конца этого года
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече с журналистами рассказал, когда в Казахстане появится YouTube Premium.
Я, как житель Казахстана, тоже жду этого", - сказал Мусин
Он рассказал, что во время визита в США встречался с вице-президентом YouTube.
Они пообещали, что до конца года эту работу проведут. Сейчас идут последние обновления", - рассказал Мусин.
Министр подчеркнул, что компания не запускает обновления отдельно для каждого региона.
Они проводят пакетную работу, поэтому нам надо ожидать, работы будут идти еще 3 месяца, я думаю, что YouTube свое обещание сдержит", - рассказал глава МЦРИАП.
По его словам, завершение работ планируется к концу года, примерно в это время он намерен провести очередные переговоры с руководством YouTube и поднять вопрос о запуске премиального видеохостинга в Казахстане.
Сегодня Мусин также прокомментировал сбои в работе мобильного интернета, на которые жаловались абоненты сотовой связи Tele2, а также признал, что в Казахстане есть проблемы с качеством связи и интернета.
Ранее сообщалось, что Минцифры и Минторговли признаны самыми неэффективными ведомствами в Казахстане.
20.08.2023, 18:50 109571
Автоматическая станция "Луна-25" столкнулась с поверхностью Луны
Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли
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Москва. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Российская автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование.
По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - проинформировали в пресс-службе Роскосмоса.
Около 14.57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.
Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску "Луны-25" и вхождению с ней в связь результатов не дали.
В соответствии с программой полета автоматической станции "Луна-25" 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.
Вопросами выяснения причин потери "Луны-25" займется специально формируемая межведомственная комиссия.
Автоматическая станция "Луна-25" впервые в современной истории России была отправлена к естественному спутнику Земли. В рамках миссии станция должна была отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
17.08.2023, 21:22 117211
Станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман
Фото: telegram/ Госкорпорация Роскосмос
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Москва. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Земли - Луны, провела съемку лунной поверхности, сообщает госкорпорация Роскосмос.
На снимке - южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", - проинформировали в Роскосмосе.
Подчеркивается, что невидимый с Земли кратер Зееман - уникальный объект на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна.
Отмечается, что полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере. Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Напомним, 11 августа стало известно, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный.
12.08.2023, 14:26 131321
Китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия
Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев
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Пекин. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские военные ученые заявили о создании прорывной системы охлаждения для лазерного оружия.
Система охлаждения позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность", - цитирует РБК газету South China Morning Post, которая в свою очередь ссылается на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.
Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем", - заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.
SCMP пишет, что лазерное оружие является "желанным для вооруженных сил по всему миру", так как способно "поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов". Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристаллической среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.
Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеиванию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия", - пишет сайт.
Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может "поддерживаться в течение неопределенного времени". Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.
SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например Starlink компании SpaceX Илона Маска.
11.08.2023, 17:13 134441
Российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный
Посадка на лунную поверхность ожидается 21 августа
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Москва. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.10 по московскому времени, сообщает Big Asia со ссылкой на Роскосмос.
Сейчас аппарат взят на управление, 16 августа он выйдет на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается его мягкая посадка.
Основная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов и также исследовать, как на поверхность Луны влияют космические лучи и электромагнитные излучения", - говорится в информации.
По данным Роскосмоса, "Луна-25" оснащена несколькими камерами, которые снимут посадку, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. Станция сможет проводить заранее запрограммированную съемку и делать снимки по команде с Земли.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что задачи миссии носят мирный характер.
Пуск "Союза" с "Луной" стал третьим в этом году с космодрома Восточный.
Индийская организация космических исследований (ISRO), которая на днях также запустила миссию на Луну, направила Роскосмосу поздравления с успешным запуском. В ведомстве отметили, что Луна станет местом пересечения космических программ Индии и РФ.
Индийская лунная станция "Чандраян-3" уже достигла окололунной орбиты и сделала первые снимки. Посадка модуля запланирована на 23 августа.
18.07.2023, 13:46 164431
В июне в Казахстане отражено более 29 млн кибератак
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С использованием оборудования "Единый шлюз доступа к интернету" (ЕШДИ) в июне текущего года заблокировано свыше 29 млн кибератак. Об этом сообщили в АО "Государственная техническая служба".
Отмечается снижение количества инцидентов информационной безопасности, в особенности инцидентов типа ВПО (на 41,45% по сравнению с предыдущим отчетным периодом) и ботнет (на 46,81% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). Наиболее распространенными типами ботнета за отчетный период стали - Mozi.Botnet, njRAT.Botnet и Lethic.Botnet", - сообщили в техслужбе.
В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета на наличие угроз и инцидентов информационной безопасности обнаружен ряд уязвимостей, которые несут риски компрометации и доступа к данным.
К примеру, выявленная уязвимость CWE-521: Weak Password Requirements, использует ненадежный пароль сервера, что облегчает злоумышленникам компрометацию учетных данных. А уязвимость CWE-200: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor несет потенциальные риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для устранения в производственной среде необходимо отключать режим отладки, поскольку он приводит к раскрытию информации о веб-приложениях", - говорится в сообщении.
Во избежание возможных рисков и угроз ИБ службой выработаны рекомендации и проведены мероприятия по оповещению посредством электронной почты собственников/владельцев ИР и IP-адреса, по которым выявлены уязвимости.
В службе напомнили, что соблюдение парольной политики (использовать цифры, специальные символы, буквы верхнего и нижнего регистра, соблюдать требования по длине - не менее 8 символов, а также регулярно менять пароль) способствует защите ваших данных.
Как сообщалось ранее, за четыре месяца 2023 года техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.
Киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?