"Водопады LG OLED" впечатляют посетителей CES

Уникальная, захватывающая дух инсталляция из гибких дисплеев от LG Electronics (LG) привлекла внимание посетителей выставки CES 2019. Дисплей "Водопады LG OLED" представляет собой 260 цифровых экранов LG OLED в изогнутой и плоской конфигурациях, которые подарили десяткам тысяч посетителей CES уникальные впечатления от природных чудес.
Потрясающая инсталляция "Водопады LG OLED", приветствующая посетителей огромного стенда LG на CES, расположенного рядом с главным входом в конференц-центр Лас-Вегаса, состоит из 76 вогнутых, 72 выпуклых и 112 плоских 55-дюймовых экранов LG OLED. "Водопады LG OLED" - это объект, который продолжает традиции ранее установленных инсталляций "Каньон LG OLED" на CES 2018 и "Тоннель LG OLED" на CES 2017.
Участники CES были буквально ошеломлены, когда они видели установку с Водопадами LG OLED, высотой 20 футов и шириной 65 футов, демонстрирующую захватывающие изображения пустынных барханов, водопадов, океана и игру света. Эффект от невероятно качественного видео усиливается еще больше благодаря усовершенствованной звуковой системе с эффектом присутствия, которой оснащены телевизоры LG OLED для потребительского рынка в 2019 году.
Технология LG OLED создала новую категорию высококачественных дисплеев, которые обеспечивают впечатляющее качество изображения с идеальным черным цветом и невероятной цветопередачей даже с широкими углами обзора, в отличие от любого светодиодного ЖК дисплея. В технологии OLED используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые включаются и выключаются по отдельности с целью точной настройки яркости и качества изображения, что обеспечивает бесконечный коэффициент контрастности, оптимизированный для контента с расширенным динамическим диапазоном. Без отдельного источника света дисплеи очень легкие и тонкие, что делает их достаточно гибкими для сворачивания в рулон.
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