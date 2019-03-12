Возможности Smart ThinQ в бытовой технике LG Electronics

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня умные функции бытовой техники LG позволяют значительно увеличить комфорт использования домашних устройств и даже сэкономить время на бытовых обязанностях. Повышенная популярность смарт-устройств означает, что все чаще мы обращаемся к продвинутым функциям техники, упрощающим нашу жизнь, передает Kazakhstan Today.





К примеру, стиральная машина LG TWINWash с Wi-Fi подключением обладает широким спектром технологических достижений. Если вы, к примеру, забыли запустить стиральную машину и вспомнили об этом, когда уже вышли из дома, вас выручит смартфон с приложением Smart ThinQ. В приложении вы можете указать, какая одежда загружена в барабан или какова цель стирки (освежить одежду или очистить пятна от еды). Стиральная машина, исходя из заданных параметров, подберет оптимальный режим и запустится в один клик. Через приложение вы также можете отслеживать энергопотребление или использовать функцию "Добавить цикл", чтобы добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы стиральной машины.





На этом преимущества умной техники LG не заканчиваются. Кондиционером также легко управлять в любое время и из любого места с помощью устройства с Wi-Fi и приложения LG Smart ThinQ. Также вам доступна одна из незаменимых умных функций техники LG - диагностика Smart Diagnosis. Универсальное приложение Smart ThinQ подскажет вам причину неисправности стиральной машины, холодильника и кондиционера. Вам не придется ждать визита специалиста по ремонту техники, ведь буквально в несколько кликов по экрану смартфона вы будете знать, в чем дело.









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