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Все школы в Акмолинской области подключены к широкополосному Интернету

14.02.2020, 19:19 9640
Все школы в Акмолинской области подключены к широкополосному Интернету
Кокшетау. 14 февраля. Kazakhstan Today - В системе образования Акмолинской области в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" успешно реализуются различные проекты, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня информационные технологии применяются на всех этапах отрасли - от направления в детское дошкольное учреждение до сдачи выпускных экзаменов, сообщает управление внутренней политики. 
 
По информации управления образования, все 610 детских садов и 311 школ области подключены к порталу akmola.kz. Для удобства пользователей создано мобильное приложение портала. На сегодня, благодаря автоматизированной государственной системе, в детские дошкольные организации выдано более 14 тысяч направлений, в школы принято около 8 тысяч учащихся. Преимущества данной системы в прозрачности и открытости процедуры, что значительно облегчило родителям, в том числе, и выбор учреждения для своего ребенка. 
 
По словам исполняющего обязанности руководителя ведомства Валерия Гамазова, все школы области подключены к широкополосному Интернету, Wi-Fi-cети установлены в 260 школах. 
 

В каждой организации образования области с 2018 года введена инновационная образовательная платформа "BilimLand", где учителя могут обменяться опытом со своими коллегами, и единая информационная система "Kundelik", в которой родитель может наблюдать за успеваемостью своего ребенка", - подчеркнул Валерий Гамазов. 

 
Безопасности образовательных учреждений региона уделяется наибольшее внимание. Камеры видеонаблюдения имеют порядка 350 школ. В планах управления на 2020 год - 100% оснащение школ камерами видеонаблюдения. 
 
Школы области сегодня оснащены более 15 тысячами единиц компьютерной техники. 
 

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