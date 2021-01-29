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В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус

28.01.2021 9883
Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко рассказал об обнаружении опасного вируса в мессенджере WhatsApp, передает Kazakhstan Today. 
 
Он отметил, что вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения, пишет WeLiveSecurity. Вирус проникает в смартфон после того, как пользователь получает ссылку на мобильное приложение Huawei Mobile, где ему сообщают о возможности якобы выиграть смартфон. После перехода по ссылке юзер WhatsApp перенаправляется на сайт, оформлением схожий с магазином приложений Google Play, где ему предлагается установить программу, сообщает газета "Известия".
 
Завершив установку, приложение запрашивает доступ к уведомлениям, и именно через них и будут совершаться атаки, так как, используя функцию быстрого ответа, вирус пересылает ссылку другим пользователям. При этом подобные рассылки могут производиться раз в час, что, по мнению Стефанко, является попыткой вредоносного ПО замаскироваться.
 
Отмечается, что ПО также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и работу поверх других приложений. Обычно, как отмечает эксперт, такие способы нередко используют мошенники, чтобы зарабатывать на демонстрациях рекламных объявлений на экране смартфона. Однако распространяется этот вирус только в версии смартфонов, работающих на операционной системе Android, говорится в материале от 26 января.
 
Чтобы минимизировать риск утечки, в первую очередь следует не переходить по подозрительным ссылкам.
 

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