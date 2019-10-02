WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшими операционными системами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте приложения WhatsApp, приложение будет доступно на смартфонах с операционной системой Android с версией 2.3.7 и старше, iOS 8 и старше только до 1 февраля 2020 года.

"Вы больше не сможете использовать операционные системы Windows Phone после 31 декабря 2019 года, и WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store после 1 июля 2019 года. В связи с тем что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - отмечается в сообщении.

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