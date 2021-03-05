Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - WhatsApp тестирует функцию исчезающих из диалога изображений. Снимки будут исчезать после выхода пользователя из чата, передает Kazakhstan Today.

WhatsApp тестирует функцию самоуничтожения фотографий. Снимки будут исчезать после выхода пользователя из чата.

Сохранять или экспортировать изображения будет невозможно, сообщает портал "Известия"





При этом разработчики не предусмотрели защиту от скриншота. Собеседник сможет сделать снимок экрана и сохранить его, говорится в материале.

О сроках запуска новой функции WhatsApp не сообщается.





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