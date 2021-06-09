Xiaomi MI 11 Lite

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - В конце марта компания Xiaomi Выпустила сразу 3 флагмана серии Mi 11: Mi 11 Ultra, Mi 11i и Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite (4G). Нашей редакции удалось достать Mi 11 Lite на тест, благо была такая возможность и мы начали его "обозревать", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сверхтонкий легкий дизайн…

Действительно, в этом аспекте вопросов нет, потому как Mi 11 Lite действительно получился сверхтонким и сверхлегким, хочется отметить: "Самым тонким и самым легким на рынке смартфонов". Телефон получился очень нежным и изящным, с большим экраном и приятными мягкими цветами на выбор. Смартфон оснащен стеклянным покрытием спереди и сзади, при этом, по традиции, на экране установлена заводская защитная пленка. А вот рамка в нашей версии выполнена из глянцевого материала, по ощущениям напоминающее керамику, но тут утверждать не возьмемся, но будем надеяться. Вообще, телефон комфортно сидит в руке, он получился очень сбалансированным относительно своих размеров. После непродолжительно времени пользования, окончательно было понятно, что он не выскочит, несмотря на то, что задняя часть выполнена в глянце. Единственный минус, как нам показалось, так это маркость зеркальной поверхности. Но на этот случай в комплекте, по классике жанра, есть силиконовый чехол. Одевать его или нет- дело ваше, но мы пользовались без - так приятнее ощущаются его габариты и тонкость линий. Но более того, к концу срока его теста, на корпусе телефона не было ни одной царапины, что тоже приятно.

Правая боковина оснащена двумя кнопками: верхняя (качелька) - отвечает за громкость. Нижняя отвечает за включение и выключение телефона, также в нее встроен сканер отпечатков. Сканер чувствительный и срабатывает очень хорошо, в этом аспекте вопросов нет.

Равномерные рамки и отсутствие "подбородка"

Экран получился в меру крупным с диагональю 6,5 дюйма, оснащенный стеклом Gorilla Glass 5. Это OLED дисплей с частотой обновления 90гц. Хочется отметить тот факт, что в Mi 11 Lite нет пресловутого подбородка и рамки выполнены равномерной толщины, создавая ощущение целостности и кажущегося объема экрана. Дисплей, в свою очередь, покрыт заводской пленкой, которая довольно быстро затирается, но снимать ее не стали, ввиду дополнительной защиты экрана. Что же касается просмотра, тут тоже вопросов не возникло, телефон выдает отличные насыщенные цвета, нет искажений и каких-либо мерцаний. Что касается фронтальной камеры- она встроена в экран в верхнем левом углу, и никак не мешает при использовании телефона. В целом, как мы говорили, телефон получился сбалансированным во всех отношениях, и мы обошлись без дополнительных подкручиваний цветов и яркости, все комфортно глазу. Но все цвета и палитры легко подстраиваются в настройках, с этим нет никаких проблем.

Каков же он изнутри?

Что касается железа, то скажем однозначно, начинка получилась довольно серьезная, учитывая, что это телефон средней ценовой категории. Телефон оснащен процессором Qualcomm® Snapdragon™ 780G, 6 гб оперативной памяти и 128 встроенной. Телефон работает довольно быстр, не лагает и есть то самое ощущение плавности действий, которое очень приятно для восприятия. При использовании телефона были ощущения нагревания, но сразу хотим отметить, что это история о длительных играх, а также при тестировании телефона на больших нагрузках. Опасений это не вызвало, потому как тонкие телефоны имеют подобное свойство. Закрыв эту тему скажем так, если вы не заядлый геймер, то вам это не причинит дискомфорта. В обычном режиме, используя повседневные приложения вроде мессенджеров, соц. Сетей или каких-либо иных приложений, подобных перегревов замечено не было.

Из интересного

Как и многие смартфоны Xiaomi, Mi 11 Lite оснащен слотом на 2 SIM-карты или можно вставить карту памяти. В телефоне установлены стереодинамики, выдающие очень приличный по громкости и качеству звук, которого хватает с запасом на прослушивание в домашних условиях и даже в шумных общественных местах. Ко всему остальному вопросов не возникло никаких, более того, телефон отлично показал себя при работе в Интернете, будь то wi-fi-сеть или же мобильный оператор, в нашем случае kcell. Серфить в сети на нем - одно удовольствие, страницы открывает очень резво и без долгих провисаний, то же самое и с приложениями. Что касается заряда, то держится прилично, сутки вы смело сможете пользоваться телефоном, не переживая что он внезапно сядет. Сказать, что это очень долго сложно, но не будем забывать, что это тонкий смартфон и чем-то жертвовать приходится, но это не критичные "жертвы".

О главном

Xiaomi Mi 11 Lite оборудован 64-мегапиксельной основной камерой, ультраширокоугольной на 8 мп и макро-камерой на 5 мп. Помимо всего прочего есть режим переключения с 16мп на 64 вручную, при этом детализация заметна невооруженным глазом. Телефон отлично справляется с фотографией с дневным освещением, также отлично показал себя в условиях сложного света. Отдельного внимания заслуживает ночной режим, он действительно работает и выдает отлично проработанные снимки. К камере за время пользования никаких претензий нет.

Технические характеристики:

OS: MIUI 12, Android 11;

Процессор: Qualcomm® Snapdragon™ 780G;

Экран: AMOLED, 6,55 дюйма, 2400 x 1080, 402 ppi, Gorilla Glass 5, HDR 10, 90 Гц;

Память: 6 или 8 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ встроенной, слот для microSD;

Камеры: основная 64 Мп, 26 мм (f/1.8); сверхширокоугольная 8 Мп, 119° (f/2.2); макро 5 Мп (f/2.4); фронтальная 16 Мп, 25 мм (f/2.5);

Звук: стереодинамики;

Связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0;

Аккумулятор: 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;

Размеры: 160,5 x 75,7 x 6,8 мм;

Вес: 157 г.

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