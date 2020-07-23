Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Заказать бесплатные лекарства можно через приложение eGovMobile, передает Kazakhstan Today.

В приложении eGovMobile теперь можно узнать, какие лекарственные средства и медицинские изделия можно получить бесплатно при амбулаторном лечении. Также стал доступен новый цифровой документ - "Электронный технический паспорт недвижимости", сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Чтобы заказать лекарства через приложение, необходимо в разделе "Здравоохранение" выбрать услугу "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан", указать период и заказать услугу. В течение одного рабочего дня запрос будет обработан и поступит ответ.

Что касается электронного технического паспорта в приложении, он будет полезен тем, кто не имеет при себе оригинала техпаспорта. Пользователь всегда сможет продемонстрировать документ по месту требования. Кроме того, сервис предложит владельцу документа функцию открытия доступа с помощью QR-кода, что поможет стороне, запрашивающей документ, убедиться в том, что он подлинный.

Сегодня в приложении доступно 6 видов документов: удостоверение личности; свидетельство о браке; свидетельство о рождении; свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии; свидетельство о расторжении брака; электронный технический паспорт.

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