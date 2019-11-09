Жители Алматы смогут через Яндекс получать предупреждения о ЧС и закрытых трасах

Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Жители Алматы смогут узнавать в "Яндекс" предупреждения о ЧС и информацию о закрытии трасс, передает Kazakhstan Today.

Теперь поисковое приложение "Яндекс" будет отображать у себя в новостной ленте, а также на экранах смартфонов информацию, отправленную департаментом по чрезвычайным ситуациям на мобильное приложение Darmen о предстоящих землетрясениях, наводнениях, селевых потоках и т.п. Данная функция позволит расширить охват и значительно сократит сроки оповещения населения при чрезвычайных ситуациях в городе Алматы", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

В ведомстве уточнили, что в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан" в ДЧС при участии руководителя управления цифровизации Баяна Конирбаева, начальника ДЧС Серика Аубакирова проведена встреча с представителями службы международного поиска "Яндекс" и разработчиками мобильного приложения Darmen. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве по оповещению жителей города Алматы о чрезвычайных ситуациях и погодных явлениях.

С помощью популярного ресурса пользователей будут информировать о сложных метеорологических условиях (шторм, сильная жара, метель, гололедица и другие); наводнениях и землетрясениях; перекрытии трасс; отмене занятий в учебных заведениях. Также тут будут размещаться объявления ДЧС, например, о повышенном классе пожарной опасности в горах.

Как пояснили в компании "Яндекс", форма подачи сообщений будет отличаться от применяемых сейчас уведомлениях. Специалисты "Яндекса" будут подавать данные таким образом, чтобы из каждого уведомления было мгновенно понятно, каких погодных аномалий стоит ожидать. Информацию о типе предостережения пользователи получат уже на первом экране до разблокировки телефона.

"Погодные условия в регионах Казахстана переменчивы, зачастую природные явления могут стать причиной больших неприятностей. Мы учитывали эту локальную особенность при разработке нового функционала и сделали максимум для того, чтобы он приносил пользу для казахстанцев. У уведомлений есть три главных преимущества: они будут приходить быстрее, чем SMS, учитывать местонахождение человека и написаны понятным языком", - пояснил региональный менеджер "Яндекса" в Казахстане Иван Анойкин.

Для получения уведомлений нужно установить на смартфон приложение "Яндекса" для iOS или Android. Пользователю лишь необходимо "разрешить" доступ к геопозиции при установке приложения.

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