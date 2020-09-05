"Жизнь прекрасна дома": LG представляет домашнюю жизнь будущего

Берлин. 4 сентября. Kazakhstan Today - На выставке IFA 2020, LG Electronics (LG) представила технологии, аналогов которым никогда не было на IFA. СТО LG, доктор И. П. Пак появился на сцене в виде голограммы, чтобы рассказать о новом видении компании - "Жизнь прекрасна дома", передает Kazakhstan Today.

Современные непредсказуемые времена сделали нас более неуверенными в будущем", - отметил доктор Пак. "LG верит, что сейчас в нашем распоряжении появилась уникальная возможность для создания реальных изменений в мире и переосмысления значения дома".

LG ThinQ - приложение с искусственным интеллектом - продолжает развиваться для создания новых, инновационных услуг, решений и бизнес-моделей, которые приведут к важным изменениям. "LG ThinQ - это сердце нашего жизненно важного инновационного процесса", - сказал доктор Пак.

Деятельность LG направлена на создание инноваций. Модели роботов LG CLOi могут обеспечить безопасный, дистанционный способ предоставления услуг в ресторанах и больницах, а с июля 2020 года роботы LG CLOi ServeBots были установлены в коммерческих объектах по всей Корее. Доктор Пак подчеркнул, что CLOi 2.0 может стать эффективной заменой человеческого взаимодействия, которая в то же время будет совместима с исходным кодом операционной системы роботов (ROS) 2.

LG также разрабатывает технологии для удаленного управления системой здравоохранения. "С помощью искусственного интеллекта мы сможем легко и точно контролировать здоровье потребителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - сообщил доктор Пак.

Доктор Ким Кён-хо, исполнительный вице-президент LG's Business Solutions Europe, присоединился к доктору Паку на сцене для того, чтобы представить LG ThinQ Home. ThinQ Home - это жилое пространство и полноценный комплекс решений для дома в южнокорейском городе Пангё, известном как Корейская Силиконовая долина. ThinQ Home - это демонстрация концепции LG - "Жизнь прекрасна дома", олицетворяющая дом будущего для безопасной и комфортной жизни.

Находясь в Корее, доктор Пак провел онлайн-посетителей IFA по настоящему дому LG ThinQ Home и продемонстрировал Home Concierge - интеллектуальное зеркало, которое позволяет легко установить контроль за всем домом, отслеживая бытовые электроприборы и потребление энергии с помощью ультрасовременной энергетической панели.

В дополнение к голографическому медиамероприятию, видеоролики LG продемонстрировали видение компании касательно ускорения появления ежедневных инноваций. В одном из роликов присутствовал особый гость - поп-звезда Генри Лау, который провел специальный тур по LG ThinQ Home. Все видео доступны для просмотра на глобальном канале LG на YouTube , а виртуальная выставка наглядно продемонстрирует онлайн-гостям все инновационные устройства и решения LG на IFA 2020.

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