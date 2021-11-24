НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - 100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начало свою деятельность в начале этого года именно с благотворительных акций. В феврале и марте организация раздала медицинские боксы многодетным и нуждающимся семьям.

Завершить 2021 год и свой первый год деятельности выпускники вузов КНР решили вновь продуктивно. На этот раз совместно с крупными благотворительными фондами Нур-Султана они пожертвовали 100 продуктовых корзин. В корзины входили продукты первой необходимости, такие как мука, рис, гречка, подсолнечное масло, стиральный порошок и другие.

На акцию откликнулись несколько организаций, которым выпускники передали корзины, среди них "Клуб добряков", Общественные фонды AmanZhol и К. и "Демеу", благотворительный фонд "Мереке", ОО "Инвалиды и ветераны воинской службы и боевых действий", а также одна из мечетей города.

Мы постарались охватить больше нуждающихся семей, но к сожалению, на сегодняшний день их очень много. Мы продолжим работать в этом направлении и призываем благотворительные фонды к совместным акциям. Благодарим всех за проявленный интерес и поддержку. На самом деле, таким образом мы надеемся на еще большую дружбу народов двух государств", - отметила председатель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

В начале года "Дружба выпускников вузов КНР" предоставила нуждающимся семьям медицинские боксы, в которые входили маски, дезинфицирующие салфетки и антисептики.

Акции такого рода направлены на сближение народов Китая и Казахстана, отметили в объединении.