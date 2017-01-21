20 млн тенге заплатят пациентке врачи Мангистауской областной больницы за ампутированную ногу

Актау. 21 января. Kazakhstan Today - В Актауском городском суде вынесли приговор трем врачам Мангистауской областной больницы, которых обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем причинение вреда здоровью.

Медики согласились выплатить 20 млн тенге в качестве компенсации морального вреда 27-летней Кристине Глембовской. Девушка, по заключению судебно-медицинской и независимой экспертиз, лишилась ноги из-за неквалифицированной медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.

"В Актау завершился судебный процесс по делу Кристины Глембовской, потерявшей ногу после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в декабре 2014 года. В трагедии девушка обвиняла врачей, поскольку и судебно-медицинская, и независимая экспертизы подтвердили, что ампутация произошла из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Досудебные разбирательства по этому делу длились больше двух лет. Адвокат пострадавшей считала, что следствие специально затягивало процесс передачи материалов дела в суд, чтобы срок давности иска истек, и врачи смогли уйти от уголовной ответственности. Но 4 января 2017 года дело все же было передано в суд", - пишет газета " Лада ".

Предварительные слушания состоялись 16 января в Актауском городском суде. Согласно постановлению суда, врачи, которые обвинялись по части 2 статьи 114 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в старой редакции), полностью признали свою вину.

"Уголовное дело в отношении граждан К., Ш. и Е. по статье 114 части 2 УК РК (в старой редакции) прекратить на основании части 6 закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием Республики Казахстан". Гражданский иск Глембовской Кристины о взыскании с К., Ш. и Е. в счет возмещения морального вреда 20 миллионов тенге в солидарном порядке удовлетворить полностью", - огласил судья.

Приговор не вступил в законную силу.

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