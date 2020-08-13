430 тыс. доз вакцины от ОРВИ и гриппа закупят для алматинцев

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Ежегодно в Алматы в предэпидемический сезон ОРВИ и гриппа проводится вакцинация лиц "группы риска". Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, часто болеющие дети старше шести месяцев, дети из детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых и инвалиды, получатели услуг медико-социальных учреждений, беременные во втором или третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе прямого эфира программы Aкimat Live ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев, в этом году из средств местного бюджета запланирован закуп 130 тыс. доз вакцины против гриппа. Поставка вакцины ожидается в сентябре. Вакцинация лиц группы риска проводится бесплатно, по месту жительства в территориальных поликлиниках.

С учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ принято решение о закупе дополнительно 300 тысяч доз вакцины против ОРВИ и гриппа, для полного охвата лиц из группы риска", - сказал Сагинтаев.

Он подчеркнул, что горожанам нужно менять отношение к вакцинации, так как это является действенным инструментом противостояния заболеваниям.

Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон, октябрь - ноябрь. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона, до 1 года.

Ранее стало известно, что 2 182 000 казахстанцев пройдут бесплатную вакцинацию от COVID-19.

11 августа стало известно, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства