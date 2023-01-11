Опрос КТ: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет в связи с большим количеством пострадавших от травм и ожогов и звуковым воздействием взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?"





45% участников опроса ответили: "Да, необходимо полностью запретить фейерверки"; 40% считают, что "необходимо обязать граждан выполнять действующие законодательные ограничения по времени и месту использования фейерверков"; 3% выбрали ответ: "Без круглосуточных фейерверков праздники невозможны"; 10% - "мне все равно".





Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.





Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru.





В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект.





Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.





Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.





Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.





В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул , что они испытывают колоссальный стресс.





По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.





Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.





Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации.





Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.





После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков.





К примеру, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.





В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.





В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.



