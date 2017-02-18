46 команд из 23 школ Астаны принимают участие в чемпионате по робототехнике

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 февраля 2017
  • 21
  • :
  • 04
Все области
-2º Туман
днем 11º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

46 команд из 23 школ Астаны принимают участие в чемпионате по робототехнике18.02.2017
Общество  18:32

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялось открытие чемпионата по робототехнике среди столичных школьников. Конкурс проходит по трем категориям: "Гонки по линии", "Выполнение заданий", "Робосумо".

Мероприятие проводится с целью реализация Послания главы государства народу Казахстана и стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий. Организатором чемпионата является региональный научно-практический центр "Астана дарыны" столичного Управления образования совместно с международным общественным фондом "Білім инновация", передает Kazakhstan Today.

На чемпионате зарегистрированы 82 команды из 31 школы и лицея столицы. В городской тур прошли только 46 команд из 23 образовательных учреждений. Возраст участников - от 10 до 19 лет. Каждая команда состоит из двух спортсменов и одного робота.

Как отметил заместитель руководителя Управления образования Ануар Жангозин, подобный чемпионат будет проводиться ежегодно.

"Планируя его, мы хотели определить, насколько он интересен для детей. И вот сегодня мы убедились в том, что этот чемпионат для них очень интересен, исходя из того, что заявок на участие было очень много. На первом этапе эти соревнования являются для нас показателем. В дальнейшем победители этих соревнований будут рассматриваться как участники на республиканском уровне и в будущем представлять Казахстан на международной арене", - отметил он.

Чемпионат по робототехнике - это зрелищное соревнование, где юные программисты собирают и "оживляют" своих роботов, выполняющих задания.

"Я благодарен организаторам чемпионата. Эти состязания очень полезны для всех детей. Во-первых, они помогают развивать мышление, математику, физику и логику. Во-вторых, помогут в будущем изучить более сложные программы и развить свои умственные способности", - комментирует участник Маргулан Жанай, ученик столичного лицея "Нур Орда".

По данным сайта столичного акимата, торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата состоится завтра, 19 февраля, на базе лицея "Нур Орда". Все участники чемпионата будут награждены сертификатами участников, а победители - ценными призами.
Просмотров: 769
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
18.02.2017   18:32
46 команд из 23 школ Астаны принимают участие в чемпионате по робототехнике
18.02.2017   17:30
"ВКонтакте" начала блокировать страницы за хештеги суицидальных групп
18.02.2017   10:26
Глава Мангистауской области назвал причину дефицита газа в регионе
18.02.2017   09:05
Снег ожидается в субботу на большей территории Казахстана
17.02.2017   17:31
В Карагандинской области за год 486 госслужащих наказали за ненадлежащую работу
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика