46 команд из 23 школ Астаны принимают участие в чемпионате по робототехнике

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялось открытие чемпионата по робототехнике среди столичных школьников. Конкурс проходит по трем категориям: "Гонки по линии", "Выполнение заданий", "Робосумо".

Мероприятие проводится с целью реализация Послания главы государства народу Казахстана и стимулирования интереса детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий. Организатором чемпионата является региональный научно-практический центр "Астана дарыны" столичного Управления образования совместно с международным общественным фондом "Білім инновация", передает Kazakhstan Today.

На чемпионате зарегистрированы 82 команды из 31 школы и лицея столицы. В городской тур прошли только 46 команд из 23 образовательных учреждений. Возраст участников - от 10 до 19 лет. Каждая команда состоит из двух спортсменов и одного робота.

Как отметил заместитель руководителя Управления образования Ануар Жангозин, подобный чемпионат будет проводиться ежегодно.

"Планируя его, мы хотели определить, насколько он интересен для детей. И вот сегодня мы убедились в том, что этот чемпионат для них очень интересен, исходя из того, что заявок на участие было очень много. На первом этапе эти соревнования являются для нас показателем. В дальнейшем победители этих соревнований будут рассматриваться как участники на республиканском уровне и в будущем представлять Казахстан на международной арене", - отметил он.

Чемпионат по робототехнике - это зрелищное соревнование, где юные программисты собирают и "оживляют" своих роботов, выполняющих задания.

"Я благодарен организаторам чемпионата. Эти состязания очень полезны для всех детей. Во-первых, они помогают развивать мышление, математику, физику и логику. Во-вторых, помогут в будущем изучить более сложные программы и развить свои умственные способности", - комментирует участник Маргулан Жанай, ученик столичного лицея "Нур Орда".

По данным сайта столичного акимата, торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата состоится завтра, 19 февраля, на базе лицея "Нур Орда". Все участники чемпионата будут награждены сертификатами участников, а победители - ценными призами.

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