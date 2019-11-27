В Алматы модернизируют светофорные объекты с интеллектуальным управлением

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в текущем году будут модернизированы светофорные объекты с интеллектуальным управлением, передает корреспондент Kazakhstan Today.



Вр.и.о руководителя Управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев рассказал какие проекты реализуются в Алматы в рамках программы Smart City. В частности, по его словам, реализуются проекты в сферах обеспечения безопасности, транспорта, ЖКХ, образовании и здравоохранения.



"Внедрена система фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Система электронного билетирования в общественном транспорте ОНАЙ обеспечила прозрачность в сфере перевозок. Внедрена система диспетчерского управления со 100%-ным оснащением GPS-системой общественного транспорта. В рамках интеллектуальной транспортной системы в текущем году будут модернизированы светофорные объекты с интеллектуальным управлением", - проинформировал глава ведомства.



Кроме того, по его словам, внедрена система по автоматизации деятельности КСК и управления жилищной политики. На сегодня в системе зарегистрировано 676 КСК.



"Также запущен геопортал almaty.uaig.kz (3D и 2D карты) с размещением информации о функциональном зонировании, тектонических разломах и красных линиях, инженерных сетях и их резервной мощности", - отметил Б. Конирбаев.



Как сообщалось ранее, Алматы занял первое место за реализацию комплексной реформы транспортной системы на прошедшем в прошлом году в Любляне Европейском форуме умных городов Smart city-2018.



Комитетом Конкурса отмечен системный подход Алматы и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из теневого оборота, участие бизнеса через ГЧП, а также акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств. Среди 50 лучших мировых практик и инновационных проектов в тройку финалистов также вошли турецкая Анкара с туристическим проектом "Анкара Парк" и хорватский Загреб с заявкой "Возвращение жителей к реке Сава".



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства